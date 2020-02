Em conversa com Lula, Papa se diz “contente de poder vê-lo”; veja vídeo

arrow-options Ricardo Stuckert/ Instituto Lula Lula se encontrou com Papa Francisco

O ex-presidente Lula utilizou as redes sociais na manhã deste sábado (15) para publicar um trecho da conversa que teve com o Papa Francisco no Vaticano na última quinta-feira (13). Nas imagens, Lula agradece pela oportunidade de conversar com o pontífice e fala sobre desigualdade no Brasil e no mundo.

Em determinado momento, o ex-presidente afirma que as “conquistas do século 20 estão sendo tiradas dos trabalhadores” e diz esperar que Francisco tenha apoio para tratar esse tema ao redor do mundo. “Temos muita gente que não se preocupa com os pobres”, afirma Lula .

Ao fim do vídeo de pouco mais de dois minutos, Papa Francisco agradece a Lula pelo gesto de ir até ele e se mostra feliz com a liberdade do PTista. “Estou contente de poder vê-lo caminhando pela rua”, diz.

A reunião entre Lula e o Papa Francisco foi realizada por intermédio de Albérto Fernandez, novo presidente da Argentina, mesma nacionalidade do representante da igreja. A última vez na qual os dois conversaram foi quando Lula ainda estava preso em Curitiba. Na ocasião, Francisco prestou condolências pela morte da esposa e do neto de Lula. Veja, abaixo, trecho da conversa entre Lula e o Papa: