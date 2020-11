Guilherme Dotto Em comemoração aos 80 anos da Academia da Força Aérea, FAB pinta T-25 com esquema de pintura especial

Em comemoração aos 80 anos da Academia da Força Aérea (AFA), a Força Aérea Brasileira pintou um de seus Neiva T-25C Universal para celebrar esta importante data.

O T-25C de matrícula FAB 1908 faz parte do 2⁰ Esquadrão de Instrução Aérea da Academia da Força Aérea, localizada na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo.

No dia 25 de março de 2021 a AFA completa seus 80 anos, e com isso, a FAB esquematizou o T-25 Universal com a mesma pintura do Embraer 312 Tucano de matrícula FAB 1443.

Ambas as aeronaves que foram pintadas com as cores comemorativas, tiveram suas artes feitas no Parque de Material Aeronautico de Lagoa Santa (PAMA-LS), localizado na região metropolitana de Belo Horizonte.

