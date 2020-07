Em cena com namorado, Anitta lança clipe dirigido à distância para ‘Tócame’

Reprodução “Não tinha o que fazer”, diz Anitta sobre Gui Araújo, seu namorado, no clipe de ‘Tócame’





Nem mesmo a pandemia do novo coronavírus não foi obstáculo para Anitta continuar lançando novos hits. A cantora lançou seu mais novo single, ‘Tócame”, e o clipe foi gravado à distância – com direito a participação de Gui Araújo , namorado da estrela. A faixa é parceria com Arcangel e De La Ghetto.





Com a impossibilidade de fazer gravações presencialmente, Giovanni Bianco, que assina a direção do clipe novo , usou um drone para conseguir cenas da atriz de dentro da sua casa e de sua varanda; além de participações de fãs da cantora dançando em seus apartamentos, gravados pela janela.

Anitta também investiu nas projeções de imagens suas dançando em fachadas de prédios.

“Ele mandou um cronograma e a gente foi fazendo”, disse a cantora, que definiu a experiência de gravar com drone como “engraçada”. “Ele fazia um Facetime e gritava: ‘beija’, ‘agora joga o cabelo'”, explicou.





Outra novidade no vídeo de “Tócame” é o fato de ter sido a primeira vez em que um namorado de Anitta participa de um clipe seu. Segundo ela, não tinha o que fazer.

“A gente teve que gravar com quem estava aqui em casa, né?”, afirmou. “Nunca tinha botado namorado em clipe porque vou, termino, e está lá o namorado no clipe, mas não tinha o que fazer. Peço ajuda e ele sempre faz”, justificou.





Só para a gringa?

Apesar da pegada dançante de ‘ Tócame ‘, Anitta revelou que a música mirou mais no mercado latino do que nos fãs brasileiros. Ela acreditss que o reggaeton talvez não seja tão popular no Brasil quanto tem sito no restante da América Latina e nos Estados Unidos.

Para ela, o single é para “baladas do povão, nas ruas”. “‘Despacito’ tinha um pouco mais de melodia, essa é um pouco mais forte, a que toca nos clubes”, explicou.

“Não é que o brasileiro não vai gostar, só não tenho 100% de certeza que vai ser número 1 aqui”, acrescentou.

‘Tócame’ é a primeira faixa lançada por Anitta como artista da Warner Music dos EUA.