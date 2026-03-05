Em busca do título, Hugo Cibien estreia na temporada 2026 da Copa Truck

O piloto capixaba Hugo Cibien, patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), inicia sua segunda temporada na Copa Truck com foco no título da categoria elite. A primeira etapa acontece no Autódromo Internacional de Campo Grande (MS), com duas corridas neste domingo (8).

A Copa Truck é uma das maiores competições de caminhões do mundo e reúne o maior público do automobilismo nacional, com 50 mil espectadores. Neste ano, a modalidade implementou algumas mudanças técnicas na distribuição de peso, na turbina e no tipo de diesel utilizado nos veículos.

Após uma vitória histórica em 2025, na primeira corrida noturna realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), o capixaba agora foca em uma rápida adaptação às novas regras para esta temporada.

Hugo Cibien, que faz parte da equipe Vanucci Racing, pilotará um Volvo, o único caminhão da marca no grid. “O modelo Volvo que vou pilotar, velho conhecido da equipe, é muito confiável, apesar de não ser um dos projetos mais novos. Em um ano de tantas mudanças técnicas, essa estabilidade pode ser nossa maior vantagem estratégica”, destacou.

O piloto também falou sobre o papel da LIEC para a participação nas categorias mais disputadas do mundo, como a Stockcar, Endurance e Copa Truck.

“O esporte é uma plataforma de comunicação incomparável. A LIEC não é apenas um auxílio; é uma ferramenta estratégica de negócios. Ela coloca o Espírito Santo no cerne do esporte nacional, traz visibilidade para o Estado e permite que empresas capixabas conheçam o patrocínio esportivo e comecem a incentivar o esporte, se associando a um evento de massa, com transmissão em TV aberta em todo território nacional e com foco em sustentabilidade, enquanto fortalecem a identidade do Estado no cenário nacional”, afirmou Hugo Cibien.

As duas corridas deste domingo (8) terão transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV3 e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé, no YouTube, além do site da CATVE.com e dos aplicativos Bandplay e SporTV Play.

Serviço: 1ª Etapa Copa Truck 2026

Sexta (06)

Treino Livre: 12h15 e 14h55

Sábado (07)

Treino Livre: 10h15

Classificação: 12h40

Domingo (08)

Corrida 1: 11h10

Corrida 2: 11h43

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(73) 99832-9962 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES