Estadual
Em busca do título, Hugo Cibien estreia na temporada 2026 da Copa Truck
O piloto capixaba Hugo Cibien, patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), inicia sua segunda temporada na Copa Truck com foco no título da categoria elite. A primeira etapa acontece no Autódromo Internacional de Campo Grande (MS), com duas corridas neste domingo (8).
A Copa Truck é uma das maiores competições de caminhões do mundo e reúne o maior público do automobilismo nacional, com 50 mil espectadores. Neste ano, a modalidade implementou algumas mudanças técnicas na distribuição de peso, na turbina e no tipo de diesel utilizado nos veículos.
Após uma vitória histórica em 2025, na primeira corrida noturna realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), o capixaba agora foca em uma rápida adaptação às novas regras para esta temporada.
Hugo Cibien, que faz parte da equipe Vanucci Racing, pilotará um Volvo, o único caminhão da marca no grid. “O modelo Volvo que vou pilotar, velho conhecido da equipe, é muito confiável, apesar de não ser um dos projetos mais novos. Em um ano de tantas mudanças técnicas, essa estabilidade pode ser nossa maior vantagem estratégica”, destacou.
O piloto também falou sobre o papel da LIEC para a participação nas categorias mais disputadas do mundo, como a Stockcar, Endurance e Copa Truck.
“O esporte é uma plataforma de comunicação incomparável. A LIEC não é apenas um auxílio; é uma ferramenta estratégica de negócios. Ela coloca o Espírito Santo no cerne do esporte nacional, traz visibilidade para o Estado e permite que empresas capixabas conheçam o patrocínio esportivo e comecem a incentivar o esporte, se associando a um evento de massa, com transmissão em TV aberta em todo território nacional e com foco em sustentabilidade, enquanto fortalecem a identidade do Estado no cenário nacional”, afirmou Hugo Cibien.
As duas corridas deste domingo (8) terão transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV3 e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé, no YouTube, além do site da CATVE.com e dos aplicativos Bandplay e SporTV Play.
Serviço: 1ª Etapa Copa Truck 2026
Sexta (06)
Treino Livre: 12h15 e 14h55
Sábado (07)
Treino Livre: 10h15
Classificação: 12h40
Domingo (08)
Corrida 1: 11h10
Corrida 2: 11h43
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesport
Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste
(73) 99832-9962 / (27) 99309-9053
[email protected]
Facebook: Sesport-ES
Instagram: @sesportesoficial
Fonte: GOVERNO ES
PF prende homem no Aeroporto de Manaus
Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4/3), um passageiro que transportava 7 kg de maconha durante fiscalização de...
TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina
A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica...
ARSP prorroga prazo da Consulta Pública sobre matriz de riscos do saneamento
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) prorrogou o prazo da Consulta Pública nº 002/2026, que...
Nirsevimabe: em um mês Estado já aplicou mais de 500 doses do novo imunizante contra VSR em bebês prematuros e/ou com comorbidades
Em quase um mês de estratégia especial de oferta do anticorpo Monoclonal contra o VSR no Sistema Único de Saúde...
Em busca do título, Hugo Cibien estreia na temporada 2026 da Copa Truck
O piloto capixaba Hugo Cibien, patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao...
Seama publica portaria inédita no país e institui o Certificado de Crédito de Massa Futura para fortalecer reciclagem
A secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou nessa terça-feira (03), a Portaria SEAMA nº 008-R, que institui...
PGE economiza R$ 40,7 mi em ações judiciais contra o Estado
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio de sua Procuradoria de Execuções e Precatórios (PEP), obteve, em duas ações judiciais,...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Incaper vai desenvolver 14 novos projetos de iniciação científica com estudantes da rede pública
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) teve 14 projetos aprovados no Edital nº 17/2025 –...
MONAFF apresenta Plano de Manejo e fortalece gestão participativa da unidade
O Monumento Natural Estadual do Frade e a Freira (Monaff), unidade de conservação gerida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente...
Sefaz publica edital com relação de empresas indeferidas para o Simples 2026
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, divulgou a relação de contribuintes que tiveram a solicitação pelo...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio em Marataízes
Na manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
PCES e PMES apreendem drogas e prendem investigado por tráfico em operação em Guaçuí
No início da manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia...
ENTRETENIMENTO
Lauana Prado aproveita praia no Rio e exibe barriga de gravidez: ‘Primeira praia do Dom’
A cantora Lauana Prado, de 32 anos, aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma ida à...
Kesha faz topless em meio a flores e celebra fase da carreira em turnê: ‘Melhores anos’
A cantora Kesha, de 39 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (5) ao compartilhar uma série de fotos...
Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg
A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...
POLÍTICA
Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores
Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Mais Lidas da Semana
-
Regional7 dias ago
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
-
São Mateus5 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
Nacional4 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
São Mateus6 dias ago
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
-
São Mateus3 dias ago
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
-
Estadual5 dias ago
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
-
São Mateus6 dias ago
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena