Em busca da trinca no Brasileirão, Tricolor recebe o Fortaleza

O Tricolor fará uma pausa nas decisões das oitavas de final da Conmebol Libertadores para retomar o foco no Campeonato Brasileiro em busca da terceira vitória consecutiva.

Neste sábado (17), às 17h, no Morumbi, o São Paulo receberá o Fortaleza em duelo válido pela 12ª rodada com a missão de tentar manter a reação no torneio nacional após dois triunfos seguidos.

Nas rodadas anteriores da competição, o time são-paulino derrotou o Internacional por 2 a 0, em Porto Alegre, e o Bahia por 1 a 0, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Com estes resultados, a equipe deixou o Z-4 e subiu para a 14ª colocação, com 11 pontos. Pela frente, o Tricolor terá um adversário que está no sexto lugar, com seis pontos.

Após o confronto deste final de semana, o São Paulo retomará a disputa da Conmebol Libertadores: na terça-feira (20), em Avellaneda, enfrentará o Racing pelo duelo de volta das oitavas de final.

SÃO PAULO x FORTALEZA

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 17/07/2021 (sábado)

Horário: 17h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Analista de Campo: Roberto Perassi (SP)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

AVAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

Observador de VAR: Giulliano Bozzano (MG)

fonte: http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/campeonato-brasileiro/2021/7/16/em-busca-da-trinca-no-brasileirao,-tricolor-recebe-o-fortaleza