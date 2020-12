Em boa fase, Figueirense vence o Cuiabá no Scarpelli

Vivendo um momento de plena recuperação na Série B, a equipe do Figueirense venceu o Cuiabá por 1×0, na tarde deste sábado (12), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

Com o resultado, o Furacão chegou aos 31 pontos, deixando o Z-4 e ocupando agora a 16ª posição na tabela de classificação.

O jogo

Na luta por mais uma vitória, para engatar uma sequência e sair do Z-4, a equipe alvinegra começou o jogo tentando pressionar a equipe do Cuiabá, que iniciou a rodada ocupando a 4ª posição. Muito pegado no meio de campo, o primeiro tempo foi de poucas oportunidades. O meia Dudu saiu machucado, logo aos 8 minutos, dando lugar a Guilherme, que cobrou escanteio aos 27 minutos, e Bruno Michel cabeceou, mas o goleiro adversário fez a defesa, no melhor momento da primeira etapa.

O segundo tempo começou com o adversário pressionando e criando chances de gol. Logo aos 6 minutos, Maxwell foi lançado pela direita e parou numa boa defesa do goleiro Rodolfo Castro. O gol alvinegro veio na sequência, aos 9’, quando Bruno Michel cobrou escanteio pela direita, a bola passou pela defesa da equipe de Mato Grosso e sobrou para o zagueiro Guilherme Thiago, que dentro da pequena área chegou batendo firme, marcando para o Furacão. O gol empolgou a equipe de Florianópolis, que quase marcou o segundo com Everton Santos, num chute perigoso da entrada da área. Na reta final da partida, o alvinegro passou a jogar nos contra ataques, enquanto o Cuiabá se jogou inteiro para o ataque. No melhor lance da segunda etapa, Elton subiu na área e cabeceou para o gol, mas o goleiro Rodolfo fez uma linda defesa, garantindo a terceira vitória consecutiva do Figueirense na competição.

O próximo compromisso do alvinegro pela Série B, será na quinta-feira (17), às 19h15, diante do América-MG, novamente no Estádio Orlando Scarpelli.