Em bate papo, ex-BBB Hariany faz revelação a seguidores ‘Me afastei do que fazia mal’

A influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida, de 27 anos de idade, solteira desde o fim de seu namoro com o cantor Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo, está curtindo Londres, no Reino Unido, e abriu sua caixinha de perguntas, nesse domingo (22), para responder a perguntas de seus seguidores no Instagram.

Para a noitada, com a influenciadora Maya Massafera, de 44 anos, Hariany usou um look de biquíni preto à mostra, jaqueta, shortinho, meia-arrastão, botas de couro até os joelhos e lenço na cabeça. No bate-bola com os seguidores, Hariany foi questionada se ‘estava com algum gringo’. “Não”, escreveu ela, com emoji de gargalhada. Confira cliques de Hariany: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany Almeida (@hariany)