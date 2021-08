Em atrito com Bolsonaro, Barroso dá dica de música em rede social: “Não enche”

O Antagonista Ministro Luís Barroso





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, usou o seu Twitter para dar dicas da semana. Embora não tenha citado nenhum nome, seu post pode ser visto como indreta ao presdente da Republica, Jair Bolsonaro (sem partido), com quem tem “trocado farpas” nas últimas semanas.

Dentre as dicas listadas por Barroso, que podem ser consideradas indiretas a Bolsonaro, duas, especialmente, chamaram a atenção: “Em épocas de mentiras generalizadas, dizer a verdade é um ato revolucionário”, frase do escritor inglês George Orwell (1903-1950), e a música “Não enche”, do cantor baiano Caetano Veloso.

“Me larga, não enche/ Você não entende nada, eu não vou te fazer entender Me encara de frente/É que você nunca quis ver, não vai querer, não quer ver”, diz trecho da canção.

“DICA DA SEMANA:

– Um livro: Torto Arado, Itamar Vieira Junior

– Um pensamento: “Em épocas de mentiras generalizadas, dizer a verdade é um ato revolucionário”. George Orwell

– Uma música: Não enche, Caetano Veloso”, postou o ministro na noite desta sexta-feira (13)

Até a publicação deste texto, o post de Barroso registrava mais de 3.855 curtidas, 377 retweets, 101 retweets com comentários e 759 comentários diretos na postagem. Alguns usuários apoiaram o ministro, porém, outros, em defesa ao Bolsonaro, disseram que o presidente do TSE deveria “ler a Constituição”

Histórico

Nas suas tradicionais lives de quinta-feira ou em encontros com seus apoiadores no cercadinho – ou até mesmo em outros lugares -, Bolsonaro sempre critica Barroso. Inclusive, em uma viagem a Santa Catarina, chegou a ofender o ministro .

Mesmo sem falar o nome do presidente da República, Barroso tem respondido aos ataques feitos por Bolsonaro – seja os pessoais ou os direcionados ao sistema eleitoral, baseado em urnas eletrônicas.