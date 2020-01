Em “Amor de Mãe”, Tiago vai à praia com Sandro, mas se perde em confusão

No capítulo de ” Éramos Seis ” deste sábado (25), a vida de Clotilde (Simone Spoladore) vai virar do avesso com uma notícia totalmente inesperada.

Clotilde (Simone Spoladore)





A irmã de Lola (Gloria Pires) em ” Éramos Seis ” passará mal mais uma vez e decidirá ir ao médico por conta disso. Lá, ela descobrirá que a causa de seu mal-estar é sua gravidez.

Em pânico com a notícia, Clotilde tentará achar uma forma de contar à Lola que está grávida de Almeida (Ricardo Pereira) em ” Éramos Seis “.