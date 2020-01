Em “Amor de Mãe”, Sandro e Lurdem se emocionam em conversa

Em “Amor de Mãe”, as emoções estão à flor da pele com uma das grandes revelações da novela. Vitória (Taís Araújo) contou a verdade para Sandro (Humberto Carrão) e revelou que é a mãe biológica do rapaz.

TV Globo/Isabella Pinheiro Lurdes (Regina Casé) e Sandro (Humberto Carrão)





Depois de ter conversado com Lurdes (Regina Casé) em ” Amor de Mãe ” e revelado a ela toda a verdade sobre seu passado e sobre a verdadeira origem do rapaz que ela acreditava ser seu filho vendido quando era criança, a babá ficará inconformada.

Durante uma conversa com o “filho” em ” Amor de Mãe “, ela dirá o que aconteceu. ” Sandro … eu nem sei como te falar, mas… A Kátia (Vera Holtz) mentiu pra gente. A Kátia te amava como uma mãe e essa é a única razão que me faz não achar que ela é um monstro. Ela estava preocupada de morrer e deixar você sozinho na cadeia… Por isso que ela mentiu… Eu não sou sua mãe”, revelará Lurdes.