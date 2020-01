Em “Amor de Mãe”, Magno é liberado da prisão após ser acusado de morte

Em “Éramos Seis”, Clotilde (Simone Spoladore) parece que nunca vai superar o fim de seu relacionamento com Almeida (Ricardo Pereira), o qual ela mesma terminou, dez anos atrás. O tempo passou, a vida seguiu, mas a irmã de Lola (Gloria Pires) continuará sofrendo pelo bonitão.

arrow-options Reprodução/TV Globo Clotilde (Simone Spoladore)





Depois de ter se entregado ao vendedor em ” Éramos Seis “, a moça descobriu que ele, os filhos e a noiva, Natália, foram morar juntos. Magoada, a moça sofreu ao perceber que ele não terminará o compromisso com a jovem para ficar com ela, mesmo depois de terem passado a noite juntos.

Atordoada com a própria constatação em ” Éramos Seis “, Clotilde subirá na torre do sino da igreja da cidade, sentará e se consolará sozinha. Então, Padre Venâncio avistará a moça e a consolará sobre a situação dela com Almeida .