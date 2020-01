Em “Amor de Mãe”, Camila discute com Thelma após descobrir sabotagem da sogra

Em “Amor de Mãe”, o plano de Thelma (Adriana Esteves) finalmente foi descoberto! Danilo (Chay Suede) descobriu que a mãe sabotou todos os seus preservativos por conta da sua obsessão por ter netos.

Depois de ter sido desmascarada em ” Amor de Mãe “, a empresária ouviu poucas e boas do único filho e ficou aterrorizada com a possibilidade de ficar longe dele por conta da briga. No entanto, ela não esperava que Camila (Jéssica Ellen) fosse tirar satisfações também.

Depois de ter sido baleada, Camila conversará com a sogra, já sabendo da sabotagem. Irada, a filha de Lurdes (Regina Casé) dirá para Thelma que não a quer por perto, menos ainda próxima ao neto que ainda nem nasceu em ” Amor de Mãe “, deixando a sogra entristecida e chocada.