Em ações diferentes, PF prende cinco pessoas transportando cocaína e skunk

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu em ação conjunta com a Receita Federal, entre os dias 2 e 5/6, três homens e duas mulheres com drogas nas bagagens.

Policiais federais, com o auxílio de cães farejadores, prenderam um homem de 20 anos, que pretendia embarcar para a França, em voo com escala em Portugal, com uma cinta abdominal ocultando quase quatro quilos de cocaína.

Em outra ação, um brasileiro de 36 anos de idade, que disse já ter sido preso por tráfico de drogas em Santa Catarina, foi flagrado com mais de dois quilos de cocaína nas estruturas de sua mala de viagem. O suspeito havia feito check-in para voo com destino a Tailândia.

Pouco tempo após esta prisão, uma brasileira de 28 anos, que pretendia embarcar em voo para a Suíça, com escala em Portugal, foi presa com quase 10 quilos de cocaína encontrados em um fundo falso em sua mala.

Na tarde desta segunda-feira (5/6), servidores da Receita Federal da equipe do K9, que fiscalizavam as bagagens do voo proveniente de Manaus/AM, com o auxílio de cães de faro, suspeitaram do conteúdo de uma bagagem e a acompanharam até o momento em que foi restituída pelo seu proprietário. O homem foi abordado e conduzido à delegacia da PF onde foi preso por transportar quase dez quilos de skunk.

Por fim, uma mulher, nacional da África do Sul, foi presa por policiais federais da equipe do K9, com sete frascos de perfume contendo cocaína diluída, cujo peso somou quase dois quilos.

Comunicação Social

Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo

Tel: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal