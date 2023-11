Em ação conjunta, PCES e PCRJ prendem um dos elementos mais procurados de Linhares

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte (SPRN) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), realizou nessa terça-feira (28), uma operação policial na cidade de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro. Durante a operação, um homem de 29 anos foi preso. Ele é considerado um dos indivíduos mais procurados do município de Linhares.

A operação contou também com o apoio da Delegacia Regional (DR) de Linhares, do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) e do Setor de Inteligência da Regional. Contra o investigado havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de entorpecentes.

De acordo com informações do Serviço de Inteligência, o investigado controlava o tráfico de drogas de algumas regiões de Linhares a distância, além de ordenar a morte de desafetos. Ainda de acordo com as investigações, o suspeito morava no Rio de Janeiro e utilizava uma identidade falsa, produzida no estado da Bahia.

O suspeito foi encaminhado para o sistema carcerário e está à disposição da Justiça do Estado do Espírito Santo.

