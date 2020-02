Em 24 horas, sete países registraram primeiro caso do novo coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou hoje que a epidemia do novo coronavírus entrou em um “ponto decisivo”, apelando aos países para agirem rapidamente para conter este vírus “muito perigoso”.

A epidemia, descoberta em dezembro em Wuhan, na China, contaminou mais de 78,6 mil pessoas naquele país, das quais 2,7 mil morreram.

De acordo com Tedros Adhanom Ghebreyesus, a grande preocupação da organização atualmente é “o que se passa no resto do mundo”, com mais de 3.470 casos em 44 países.

“As provas de que dispomos mostram que não parece haver uma transmissão comunitária generalizada”, disse em conferência de imprensa.

“Estamos em um momento decisivo”, declarou, sublinhando que nos últimos dois dias o número diário de novas pessoas infectadas pelo Covid-19 no mundo é superior ao registrado na China.

Sete países registram primeiro caso

Por outro lado, ao longo das últimas 24 horas, sete países, entre os quais o Brasil e a Noruega, registraram o primeiro caso da doença.

“Se agirem de forma agressiva agora, podem conter o vírus. O meu conselho é agir rapidamente”, acrescentou.

“As epidemias no Irã, na Itália e na Coreia do Sul mostram do que este vírus é capaz”, disse, frisando que estes países enfrentam focos de pneumonia viral.

Ao mesmo tempo, destacou o diretor da OMS, “vários países não assinalam casos há mais de duas semanas”, como a Bélgica, o Camboja, a Índia, a Rússia e o Vietnam.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2,8 mil mortos e mais de 82 mil pessoas infectadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios.

Das pessoas infectadas, mais de 33 mil se recuperaram.