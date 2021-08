Elton John conta que ganhou ‘pênis gigante de mármore’ de Ed Sheeran

Reprodução Ed Sheeran presenteou Elton John com item inusitado

Elton John ganhou um presente inusitado do cantor Ed Sheeran. Durante uma entrevista para o programa ‘Carrie and Tommy Show’, o cantor revelou que ganhou um “pênis gigante de mármore” do amigo.

“No meu aniversário deste ano, ele me deu um pênis gigante de mármore. Não sei se é porque sempre fui um idiota ou o quê. É muito grande, é lindamente bem feito. É de mármore sólido”, disse Elton John. “O que você compra para o homem que tem tudo? Um enorme pênis de mármore!”, contou.

O artista disse que sugeriu ao marido, o diretor de cinema David Furnish, que colocassem o objeto de enfeite no jardim, mas a ideia foi recusada por causa dos dois filhos do casal, Zachary de 10 anos e Elijah, de oito. “Está escondido em uma área da casa onde eles não podem ver”, disse.