Elon Musk promete entregar picape elétrica ainda em 2023

Divulgação Tesla Cybertruck acumula pedidos, assim como atrasos e promessas feitas pela Tesla

A espera pela polêmica picape Cybertruck pode estar chegando ao fim, pelo menos é o que diz o CEO da Tesla , Elon Musk . Porém, o volume de produção ideal do modelo só deve ser alcançado no ano que vem.

Durante uma reunião nesta quarta-feira (25) para apresentar os resultados da Tesla no último trimestre, o executivo da marca revelou que a produção da picape elétrica “irá começar no verão”. Vale ressaltar que no hemisfério norte, o verão vai de junho a setembro .

“Esperamos que a produção comece em algum momento deste verão. Mas temos que ter calma nesse processo, pois o começo de produção sempre é bem lento.” afirmou o executivo, que além da Tesla, ainda é dono do Twitter e da Space X .

A produção em grande escala começará em 2024, mas Musk não informou uma data aproximada, nem qual fábrica será responsável pela montagem da picape.

Divulgação Cybertruck chama atenção pelo visual diferenciado. Motorização e demais tecnologias embarcadas ainda são mistério

Há rumores de que a Tesla já conta com 1,5 milhão de pedidos pelo Cybertruck desde seu anúncio em novembro de 2019, e segundo relatórios anteriores, o utilitário seria produzido na planta localizada no Texas , que atualmente é responsável por fabricar 250 mil unidades do Tesla Model Y por ano.

Porém, ao que tudo indica, a situação da Tesla ficará ainda mais complicada nos próximos meses, independente da produção do utilitário. Recentemente, a marca reduziu os preços de seus modelos , o que aumentou a demanda por veículos e poderá atrasar ainda mais a produção da picape.

Entretanto, a promessa de Musk é vista com desconfiança pelo mercado, já que atrasos acerca de veículos da Tesla têm se tornado cada vez mais frequentes.

Foram quase cinco anos entre a primeira aparição do Tesla Semi e o início da sua produção, em dezembro do ano passado. Mas Musk e Tesla adiaram sua fabricação desde 2019. O Cybertruck deve igualar a marca, já que foi apresentado no fim de 2019 com produção esperada para 2021, e começando, de fato, a ser produzido só em 2023.

Em 2017, Musk anunciou a segunda geração do Tesla Roadster , que teria produção agendada para 2021, mas foi adiada para 2023, até o momento.

Divulgação/Tesla Tesla Semi é o veículo mais recente da Tesla que chegou às ruas dos Estados Unidos

“A Tesla já fez diversas promessas falsas sobre o Cybertruck antes, mas a empresa precisa acelerar o cronograma com esse modelo agora. Tudo que envolve o Cybertruck parece notícia velha, afinal, se fala há tanto tempo.” Afirmou Jessica Caldwell, diretora executiva da consultoria Edmunds ao portal Auto News .

Apesar do vazamento de imagens do Cybertruck nas redes sociais surgirem esporadicamente, não se tem notícia ainda de versões, preços, especificações, nem dados sobre crash test, por exemplo.

Se tivesse seguido o cronograma original do Cybertruck , a Tesla teria grande vantagem no mercado de picapes elétricas . A Ford F-150 Lightning , versão elétrica da picape mais famosa da Ford na América do Norte, é produzida desde abril de 2022.

Além da F-150 , a picape da Tesla agora irá concorrer com a Silverado EV, que deve começar a ser vendida ainda em 2023, Rivian R1T, Hummer EV e uma picape da RAM , que ainda está em fase conceitual.

Fonte: IG CARROS