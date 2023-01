Elon Musk demite moderadores de conteúdo do Twitter no Brasil

Imagem: Reprodução/Instagram. Montagem: Dimítria Coutinho/iG Elon Musk Twitter

O novo dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, seguem em sua cruzada para reduzir o número de funcionários e cortar custos da empresa, com isso, até os funcionários no Brasil foram afetados. Segundo o jornal americano Washington Post, no domingo 8, o bilionário Elon Musk demitiu os poucos responsáveis pela moderação de conteúdo da rede social no país.

Segundo a revista Exame, foram mais de 10 demissões. A operação comercial no país segue com alguns funcionários restantes.

Não é só no Brasil, o corte de pessoal segue a todo vapor no Twitter. Os afetados foram os moderadores de conteúdo global da plataforma e da unidade relacionada a discurso de ódio e assédio, informou a agência Bloomberg News neste sábado (7).

Funcionários de equipes que lidam com desinformação, apelos globais e mídia estatal também foram demitidos.

Ao todo, foram mais de 12 demissões na última sexta-feira (6) em escritórios da rede social em Dublin e Cingapura, disse a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Entre eles, Nur Azhar Bin Ayob e Analuisa Dominguez, chefe de integridade do site para a região Ásia-Pacífico e diretora sênior de políticas de receita do Twitter, respectivamente.

A vice-presidente do setor de segurança da rede social, Ella Irwin, confirmou à Reuters as demissões.

“Temos milhares de pessoas que trabalham em moderação de conteúdo, e não houve cortes nas equipes que fazem esse trabalho diariamente”, disse ela por e-mail.

Quando assumiu o controle da empresa, Musk cortou 50% do staff e disse “não haver escolha” .

“Em relação à redução da força do Twitter, infelizmente não há escolha quando a empresa está perdendo mais de US$ 4 milhões/dia”, escreveu Musk, em sua conta no Twitter.

Fonte: IG TECNOLOGIA