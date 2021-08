Elon Musk afirma que Tesla está produzindo robô humanoide; confira

Reprodução/Tesla Robô humanoide da Tesla

Elon Musk, CEO da Tesla, disse que a empresa está produzindo um robô humanoide que deve ter seu protótipo apresentado no próximo ano. O robô usaria a experiência da companhia, aproveitando parte do hardware e do software usado no piloto-automático. As informações são do site The Verge.

De acordo com Musk, o robô da Tesla, que está sendo chamado de Optimus dentro da empresa, é “destinado a ser amigável”. O bilionário, que frequentemente fala sobre seu medo de que as inteligências artificiais se descontrolem, afirma que o Optimus está sendo projetado em um “nível mecânico” que permite que “você possa fugir dele e muito provavelmente dominá-lo”. O robô terá 1,5 metro e cerca de 55 kg.

Segundo o site da Tesla, o Optimus está sendo criado para lidar com “tarefas inseguras, repetitivas ou monótonas”. “Acho que essencialmente no futuro, o trabalho físico será uma escolha, se você quiser, pode”, declarou Musk.

O CEO da Tesla fez as declarações e mostrou os desenhos finais do robô no evento “AI Day”, da Tesla. No palco, foi mostrada uma versão do manequim que dará origem ao Optimus, mas ainda sem funcionamento.