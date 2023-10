Ellen Milgrau fala sobre depressão: “Pessoas precisam de acolhimento”

Reprodução/Divulgação Ellen Milgrau ajuda pessoas com problemas emocionais através da faxina





A depressão é um tópico muito sensível e delicado, que afeta vários pessoas em diferentes ambientes. Para solucionar e amenizar o problemas, muitas acabam procurando ajuda para sair desse quadro que afeta a saúde mental e/ou até física.

Uma dessas ajudas veio da influenciadora e modelo Ellen Mello, mais conhecida como Ellen Milgrau, que viralizou nas redes sociais ao criar o projeto Faxina Milgrau, que consiste em ajudar pessoas que sofrem com problemas emocionais, fazendo faxina em suas casas. Seus vídeos somam mais de 1 milhão de visualizações.

Em entrevista exclusiva com o iG Delas, ela conta como se iniciou a ideia do projeto e sua rotina diária. “Hoje em dia, divido o meu tempo entre as funções de influenciadora digital e modelo, além de tocar o Faxina Milgrau. Como precisamos da ajuda de pessoas voluntárias para fazer o projeto, estamos sempre procurando organizar essa logística”, iniciou.

“Tudo começou de forma natural, quando decidi ajudar um amigo que estava passando por um quadro sério de depressão, me oferecendo para limpar a casa dele. Acho que ter a casa arrumada é uma das coisas que faz toda a diferença na nossa rotina. Também passei por essa situação, então sei que é difícil ter forças para as tarefas que parecem simples, como varrer o chão e lavar uma louça. O nosso objetivo é desmistificar as doenças mentais e ajudar a dar um novo começo para essas pessoas”, disse.

Ellen começou a modelar com apenas 15 anos e se mudou para o exterior para trabalhar com grandes marcas de luxo. “Fui modelo exclusiva da Valentino, morando em Milão, e ainda trabalhei com grifes como Prada e Ralph Lauren. Apesar de ter me orgulhado muito de onde cheguei na profissão, foi um processo difícil. É uma indústria que exige muito de você e há uma pressão para estar sempre dentro do “esperado”. Mas eu amo a moda e continuo trabalhando com isso. Sempre adorei me vestir bem e pretendo não me afastar tanto da indústria. É parte da minha identidade”, comentou.

A modelo contou que passou por um processo muito difícil pela depressão e reflte sobre o quão é importante buscar ajuda e discutir sobre o assunto.

“É muito difícil lidar com depressão e tive uma fase extremamente complicada, inclusive com ideação suicida. Essa com certeza foi uma das grandes motivações para criar o Faxina Milgrau. Quem sofre com isso acaba escutando muito que é uma “frescura” ou que falta força de vontade para lidar com as tarefas diárias, e isso é muito doloroso”, desabafa.

“A gente precisa aumentar o debate sobre esse tema e parar de julgar ou discriminar quem não está bem. As pessoas precisam de acolhimento. O projeto é uma forma de amenizar o sofrimento de quem está nessa situação, sem críticas e com muita compreensão. No fim, isso também me ajuda demais! Eu me levanto sempre que ajudo a levantar alguém”.

Hoje, o projeto já ganhou o quadro “Faxina Milgrau Celebrities”, em que Ellen convida famosos para ajudar com a iniciativa, como Karol Konká, Linn da Quebrada e Maju Trindade.









Fonte: Mulher