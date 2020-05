Eliza termina o namoro com Jonatas em “Totalmente Demais”

Eliza (Marina Ruy Barbosa) se preocupa em não estar atendendo as expectativas da mãe no capítulo desta segunda (18) de “Totalmente Demais”. A protagonista da trama termina o namoro com Jonatas (Felipe Simas) e Arthur (Fabio Assunção) proíbe o rapaz de entrar no apartamento.

Leia também: Jonatas se preocupa com as consequências de seu vexame em “Totalmente Demais”

Reprodução/Instagram Eliza e Joanatas terminam o relacionamento





Leia também: Jonatas arma escândalo e Eliza deixa festa sem ele em “Totalmente Demais”

Jonatas consegue invadir o prédio onde Arthur mora e Cida (Guida Vianna) esconde o jovem para ele não ser visto pelo empresário. Mesmo assim, Eliza vê o ex. Em outro núcleo, Leila (Carla Salle) acredita que há um informante dentro da revista Totalmente Demais .

Leia também: Jonatas toma a bebida sabotada por Cassandra em “Totalmente Demais”

No mesmo capítulo da novela , Arthur fala para Carolina (Juliana Paes) para eles deixarem a conversa sobre a gravidez para quando o concurso acabar. A diretora da revista Totalmente Demais fala para Pietro (Marat Descartes) que não vai parar de tentar engravidar do empresário.