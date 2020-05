Eliza se desespera ao saber da prisão de Jonatas em “Totalmente Demais”

Durante 10 anos, ela brilhou única e exclusivamente nos merchandisings das atrações vespertinas da TV aberta. No entanto, há quase dois, Carol Borba , que é formada em Jornalismo e Odontologia, exala sua paixão pela arte de comunicar. Agora, apresentadora, está contando os dias para a estreia da nova temporada do “Nada Igual”, seu “projeto do coração” (como faz questão de frisar) na grade da emissora paulistana TV8 , a mesma que tem o ex-ator global Ricardo Macchi como diretor artístico e de programação. “O ‘Nada Igual’ está sendo reformulado para voltar ao ar em julho, ao vivo, com mais interação com o público, mas ainda sem horário definido”, adiantou a bela, que já chegou a dividir também o microfone com o músico Kiko Scornavacca, do trio KLB, no “Mais Live do que Nunca”, que recebia vários cantores e era exibido nas noites de terça, pela web.

Divulgação/RobertoTrumpas Carol Borba

Entre um papo e outro, também apontou as razões que a fizeram contar nas redes sociais suas próprias experiências convivendo com a Covid-19 . Uma delas é que profissionais de saúde pelo mundo já relataram a presença de problemas dermatológicos em certas pessoas que testaram positivo. O seu caso! “Faço parte, graças a Deus, dos assintomáticos — ou casos brandos. Apresentei umas lesões no rosto, parecidas com as do sarampo e chamadas de exantema ou rash cutâneo. Passei por três dermatologistas, e todos disseram que era rosácea, doença inflamatória que provoca dilatação dos vasos da pele, deixando vermelho”, detalhou. E ela só foi adiante por insistência de seu irmão, que a aconselhou a fazer o teste RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction), que identifica o vírus no período em que está ativo no organismo. “Fui atrás justamente por saber que não tenho problema com rosácea, mas se tivesse? Provavelmente deixaria para lá.” Depois, contou que o seu caso virou tema de um artigo científico dos médicos Susana Matayoshi e André Borba, que é seu irmão, já que foi uma das primeiras a apresentar manifestações cutâneas.

Divulgação Carol Borba, Gustavo Mioto e Kiko





Passado o susto, Carol só quer saber de curtir a vida. Porém, se pudesse deixar um conselho, certamente seria a frase que usou como legenda em uma de suas postagens no Instagram: “Ame as pessoas, seja honesto e recíproco. Mas nunca, nunca, nunca coloque alguém acima de você, acima dos seus sonhos. Se priorize e tenha a saúde mental em dia para conseguir realizar tudo que deseja! Pratique gratidão e viva sempre o momento presente!”. Por fim, não poupou elogios para uma das experiências mais inusitadas desse período em quarentena: posar para as lentes do fotógrafo Roberto Trumpas via FaceTime. “O ensaio ficou lindo. Ele é incrível.” Alguém duvida?

Divulgação Carol Borba





Posso perguntar?

Quer ver Natallia Rodrigues descer do salto e dar um passa-fora em jornalista? Simples! É só abordá-la sobre novos projetos na TV. A bonitona, que viveu a secretária de Rodrigo Lombardi na série “Verdades Secretas”, da Globo , não faz cerimônia: “Por que sempre perguntam a mesma coisa? Artista não vive só de televisão. Há trabalhos no teatro e cinema também”. Parêntese: Motivo é o que não falta, afinal, ao longo de sua carreira no vídeo, já viveu os mais diversos tipos de personagens e faz falta, oras! Fecha parêntese. A atriz, aliás, já chamou atenção do público e da mídia especializada em celebridades ao detalhar uma proposta que recebeu de um produtor que queria muito indicá-la para um papel, mas, para isso, teria de comprar seguidores para melhorar seus números no Instagram. “O mundo está ao contrário”, disse ela, na época.

Divulgação Nathallia Rodrigues





Elogiada por famosos

Com o objetivo de proteger as pessoas, ajudando a diminuir o contágio do novo coronavírus, e consequentemente deixar o look da estação ainda mais fashionista, Adriana Restum, ex-apresentadora do quadro Moda Prática no “Programa Amaury Jr. Show”, da RedeTV !, por meio da grife que leva o seu nome, elaborou máscaras com uma releitura mais sofisticada em diferentes texturas, como as estampas animal print. Confeccionadas em tecido duplo e disponíveis em cinco modelos, elas custam R$ 24,99 e podem ser adquiridas pelo site da marca. Ao divulgar a criação e dizer que “a gente precisa se cuidar, porque não há vacina” e “essa peça é igual a cinto de segurança, uso obrigatório”, a estilista e empresária ganhou elogios de Adriana Colin, Elaine Mickely e Júlio Rocha, que retornou ao horário nobre da Globo com a reprise de “Fina Estampa”. “Isso que estamos vivendo revela muitas coisas, e você, mais uma vez, sai na frente, mostrando que, além da força, coragem e criatividade, tem carinho e respeito por todas as suas clientes. Parabéns pela iniciativa”, escreveu o ator, finalizando a mensagem com a expressão “Love u”.

Divulgação Adriana Restum





Tá com tudo e não está prosa!

Como se não bastasse ser conhecida por estrelar catálogos de moda praia e fitness, a modelo Ana Augusta Skszypa resolveu expor ainda mais o seu talento ao divulgar, oficialmente, o lançamento de seu filtro no Instagram: o Skin Glow, que suaviza a pele, aplica contorno, aumenta o volume dos cílios e muito mais. Nele, você pode comparar, de maneira simples, a foto original com a editada, podendo voltar e desfazer etapas, se necessário. Só para se ter ideia do poder: o aplicativo teve mais de 1 milhão de impressões em apenas uma semana após o lançamento. Para ter acesso a essa novidade, basta seguir a balneocamboriuense na rede social. Mas não é só. Sonhadora, Ana Augusta contou que sua primeira opção era ser nutricionista, e documentar o seu dia a dia era apenas um hobby. “Mas, em algum lugar do passado, eu fiz um compromisso comigo de realizar todos os meus desejos, e tudo mudou”, confidenciou a beldade, uma das finalistas de uma das edições do concurso “Garota Ver Mais”, da RICTV RecordTV , em Santa Catarina. Très chic!

Divulgação Ana Augusta Skszypa





Sucesso na web

Impossível não morrer de amores pelas fotos dos pratos hipercriativos que Mariana Uchoa publica no Instagram. Graduada em Nutrição e Bacharel em Direito, a influenciadora digital, que atualmente mora em Salvador, compartilha o seu estilo de vida por meio do consumo de alimentos saudáveis, séries de treinos, diversas receitas e muitas dicas de moda. “Um dos meus grandes sonhos é alcançar o maior número possível de pessoas no intuito de alertá-las sobre a importância da nutrição na saúde, mas de forma descontraída”, destacou ela, também conhecida pelo jeito menina-mulher.

Divulgação Mariana Uchoa





Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí! Com o apoio dos pais, Mari decidiu abrir uma loja de produtos naturais e suplementos em um grande shopping da capital baiana. “Sou uma nutricionista preocupada em fazer a diferença no mundo digital e nas pessoas que me acompanham”, declarou à coluna. E, para completar, como se não bastasse o vasto currículo, ainda mantém os fãs entretidos com vídeos no TikTok, a nova febre da quarentena. Em um deles, a influencer dubla a voz do garoto que aparece simulando uma conversa com o novo coronavírus, em bom baianês: “Se saia!”. É sensibilidade pura, alto-astral e reflexão… num só perfil.

1) Com essa febre de insta fitness e geração saúde, não faltam perfis de nutricionistas ótimos na rede social. Quem sempre ganha seus comentários e curtidas?

Minhas maiores referências são Juju Norremose (influenciadora) e Luciano Bruno (nutricionista).

2) Como coexistem em você a nutricionista e a influenciadora digital?

Meu lado digital influencer começou naturalmente. Sempre gostei de compartilhar a vida, dar dicas de beleza e saúde. Comecei postando como uma brincadeira para meus amigos e fui crescendo. Nessa época, ainda era estudante de nutrição. Depois que me formei, só aliei minha profissão e pude falar com mais propriedade técnica.

3) A vida de uma digital influencer é só glamour e recebidos?

De forma alguma! Nada na vida são só flores, né? Ser influenciadora traz também críticas e comentários maldosos! Hoje, na internet, as pessoas, muitas vezes, descontam as suas próprias frustrações nos outros, e, infelizmente, quem se expõe está sujeito a isso. E acontece demais! Eu procuro até trazer isso de uma forma bem-humorada no meu Instagram, chamando essas pessoas de “as inimigas”.

Medo de envelhecer

Para atender a um capricho da esposa — não tão famosa assim —, um veterano ator da Globo “criou” uma idade para sair em revistas. Porém, o tiro acabou saindo pela culatra! É que alguns leitores “detectavam” o erro e acabavam ligando para as redações dando toques. Até que uma editora fez “a simpática” e contou toda a verdade para eles, que perceberam a impossibilidade de travar o tempo. Tanto que “assumiram as rugas” e aprenderam a lidar com a gerascofobia e os efeitos da ancianidade.

Conta Bandeira

Divulgação Mais destaques da coluna de Marcelo Bandeira





• Propósito de vida, tema do bate-papo da bailarina e atriz Suzana Alves — que foi alçada ao estrelato no extinto programa “H”, de Luciano Huck , e atuou na novela “Topíssima”, da RecordTV — na live do autor e empresário Fabiano Barcellos. Por falar em Fabiano, no ano passado, ele lançou o livro “Coragem para Vencer”, pela Editora Planeta, em que relembra toda a sua trajetória, desde o momento em que largou a carreira de medicina até os dias de hoje. Conhecido por ser referência em desenvolvimento de vendas e empreendedorismo, Barcellos é especialista em dar palestras sobre como concretizar objetivos, administrar bem o tempo e vencer os obstáculos.

• Nunca, em hipótese alguma, dê bombons ao Geraldo Luís, do “Balanço Geral”, da RecordTV . Apesar de ser uma ótima dica de presente, ele é diabético e está terminantemente proibido de cair em tentação. “Não posso comer chocolate porque a minha taxa de diabetes é altíssima. É só comer, que desmaio”, disse o artista, durante a participação em um programa de rádio. Pensa que acabou? Não. O apresentador também acrescentou que tem a personalidade forte e é praticamente um “tripolar”. Ai, ai.

• O fisioterapeuta Rodrigo Fernandes, do Estúdio Vértico, em Copacabana, um dos bairros mais animados do Rio, está disponibilizando vídeos por meio do Instagram para quem quer se conectar e se manter em movimento durante a quarentena. “É importante estar atento e continuar com a prática do exercício em casa. Além de ajudar a saúde física e mental, ele mantém a imunidade alta”, explicou o profissional, que trabalha com o método Vértico Kinesis, que propõe exercícios respiratórios de mobilidade, flexibilidade, força muscular, equilíbrio e relaxamento.

• O medo de ser infectado pela Covid-19, o isolamento social e todos os outros desdobramentos causados pelo novo coronavírus fizeram aumentar o número de pessoas sofrendo os sintomas da ansiedade. E a ajuda para diminuir o mal está na alimentação, segundo a nutricionista Juliana Vieira, que, gentilmente, listou alimentos para deixar o nosso humor um pouquinho melhor. Acelga e espinafre, por exemplo, são ricos em magnésio e estimulam a sensação de tranquilidade no cérebro, enquanto a alface possui uma substância chamada lactucina, com ação calmante. Frutas cítricas, fibras, amêndoas, castanhas, nozes, leite e derivados também constam na relação. Além, é claro, de chocolate e banana. “Os meus preferidos. Ambos são ricos em triptofano, que é responsável pela sensação de bem-estar e que melhora o humor, reduzindo a sensação de ansiedade”, ponderou.

• Stylist e influenciadora digital da Baixada Santista, Aline Santos disse que a pandemia do coronavírus mostrou que a “dica é investir no universo on-line”. Além de utilizar o Instagram como vitrine para os seus produtos, ela tem distribuído os conteúdos também por WhatsApp. “Faço consultoria de moda e dou muitas dicas de como montar os looks por videoconferência. Os meus clientes e os meus seguidores aumentaram muito”, analisou ela, que explicou: “A finalidade das redes sociais, seja ela qual for, é a conversa, o bate-papo, a troca de informações e interação entre as pessoas”. Anotaram?

• Em tempos de quarentena e com os salões fechados, muitos estabelecimentos de São Paulo estão concentrando a totalidade de seus esforços no delivery. Um deles é o Jaber, que é especializado na culinária árabe e mantém até hoje a fama de boas esfihas de massa leve. Cientes disso e de que o engajamento para o enfrentamento da pandemia se faz cada vez mais necessário, famosos como Sabrina Sato, Whindersson Nunes e Larissa Manoela, agora contratada da Globo, entre outros, fizeram valer o lema: “Juntos, somos mesmo mais fortes”. Tanto que andaram publicando posts desfrutando de momentos de descontração em família e provando os pratos mais icônicos do restaurante, como kibe cru, charuto de folha de uva, homus e babaganoush, a pasta de berinjela assada que leva alho, azeite, limão e tahine. Logo de início, a ação foi excelente, mas, nas últimas semanas, essa resposta cresceu ainda mais, alimentando a esperança. Isso porque amor também é uma espécie de religião e, provavelmente, a mais genuína de todas.