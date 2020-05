Eliza dorme com Jonatas e deixa Arthur irritado em “Totalmente Demais”

Modelo protagoniza fotos quentes para o fotógrafo Sérgio Mota

Denise Dias estrelou um dos ensaios mais sensuais da sua carreira. Com um body com mais de 2 mil cristais, a modelo e atriz posou para as lentes do fotógrafo e falou como tem lidado com a abstinência sexual na quarentena.

“Lendo sobre o assunto, vi que pesquisas apontam que o orgasmo feminino tem efeito terapêutico, ou seja, é capaz de ajudar no tratamento e na redução de ansiedade, além de depressão em níveis mais leves e dependências”, disse ela.

“Achei algo interessante em um site de sex shop e resolvi investir em um novo “brinquedinho erótico”: um vibrador de sucção clitoriana, que custa quase 2 mil reais e não me arrependo!”, contou.

“Além de ser extremamente relaxante, o orgasmo feminino despertou minha feminilidade em relação à vida me sinto mais poderosa por valorizar meu prazer, mais completa e autoconfiante, pois estou plena na minha expressão de sexualidade”, finalizou.

(*GQ.Globo.com)