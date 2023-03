Eliminada, Key Alves desmente Gustavo e assume sexo no ‘BBB23’

Jogadora de vôlei afirmou que teve relações íntimas com o fazendeiro no reality show

Key Alves, que foi a oitava eliminada do BBB23, abriu o jogo sobre a relação com Gustavo Benedeti, e afirmou que eles transaram debaixo do edredom, contrariando a declaração inicial dada pelo fazendeiro, que deu uma versão diferente quando havia saído da casa mais vigiada do Brasil.

“Como é que foi… Por que não teve movimento, foi tão minimalista”, perguntou a apresentadora Patrícia Ramos, durante o Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira (8). Vivian Amorim, que também apresenta a atração, insistiu: “A gente quer saber o que rolou”, acrescentou.

Sem filtro, Key Alves confirmou o sexo e ainda contou qual posição eles usaram para não serem mais pegos no flagra pelas câmeras do BBB23. “Então… foi de lado! Meu pai deve ter ficado louco”, disparou ela, causando a surpresa das apresentadoras.

“Isso é Big Brother mesmo, gente. Ela descreveu até a posição! Gosto de gente assim, direta. Até me perdi aqui. Mas como foi? Nem mexeu o edredom”, elogiou Patrícia, arrancando risadas da ex-BBB. Ela foi eliminada com 56,76% dos votos, no Paredão disputado com Sarah Aline (41,92%) e Domitila Barros (1,32%).