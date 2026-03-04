Eliana estreia novo programa aos domingos na Globo e mostra detalhes: ‘animada’

Eliana volta aos domingos da TV Globo a partir de 15 de março com o Em Família com Eliana. Após passagens pelo The Masked Singer Brasil e pelo Saia Justa, no GNT, ela assume um programa solo e será a única mulher à frente de uma atração dominical nesse horário na TV aberta.

Apresentado antes do futebol, o programa de auditório terá foco na música e na valorização da família brasileira. A atração também ganhará um spin-off no GNT e conteúdos exclusivos nas redes sociais da emissora.

Segundo Eliana, a proposta é mostrar “os Brasis dentro do Brasil”, com histórias regionais e entrevistas sob uma nova perspectiva. A família, afirma, será o centro das ideias e das atrações. Clique no link abaixo e confira: