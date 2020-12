Eliana diz que fez terapia para deixar comportamento infantil no passado

Reprodução/Instagram Eliana trabalhou durante muitos anos com o público infantil

Eliana participou de uma live recentemente e revelou que chegou a fazer terapia com uma sexóloga depois que deixou de apresentar programas voltados para o público infantil em 2004 . Apresentadora contou que tinha um comportamento um pouco infantil para a sua idade, já que foram 16 anos trabalhando com crianças.

“Quando você fala com criança, você infantiliza a voz: ‘Ai, que bonitinho’. Então, a minha voz era mais fina e também nunca usava unhas pintadas com cores vibrantes nem passava batom vermelho. Usar um decote e me colocar como uma mulher superfeminina em frente às telas apresentando um programa de TV nem pensar. Tive que trabalhar tudo isso internamente. Quando as câmeras ligavam, eu tinha que entender que eu não falava mais com o público infantil. Fiz um trabalho com sexóloga, Maria Helena Matarazzo”, lembrou Eliana.

Ela explica que Matarazzo a incentivava a soltar a mulher que existia dentro dela e também permitir ser uma mulher de 30 anos diante do público. “Me ajudou muito. Foi muito especial liberar esse meu lado mais feminino, mais mulher de opinião, de falar sério. E o público me abraçou de uma maneira muito bacana”, assumiu a apresentadora na entrevista do canal do YouTube ‘Rap 77’.