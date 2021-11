Eliana comemora aniversário de 49 anos com bolo gigante no palco do SBT

Bruno Correa/SBT Eliana ganha bolo gigante para celebrar os 49 anos

Eliana faz 49 anos na segunda-feira (22), mas o SBT já mandou um bolo gigante para homenagear a apresentadora. A celebração foi hoje, mas o momento só vai ao ar amanhã, a partir das 15h. Ela recebeu Bianca Andrade, Lexa, Pequena Lo, Pyong Lee, Zé Neto, Mumuzinho e Israel. O programa começa com a personagem Narcisa comprando presentes para Eliana, com a ajuda de familiares e amigos. Depois, os parabéns com o tradicional bolo de todos os anos.

Bruno Correa/SBT Bianca Andrade, Lexa, Eliana, Narcisa, Pequena Lo e Pyong Lee





Entre as atrações, Lexa, Pequena Lo, Pyong Lee e Bianca Andrade devem escolher quais foram os melhores virais da internet. Depois, as cozinhas do estúdio vão ser ocupadas por Zé Neto, da dupla com Cristiano, e Natália; Mumuzinho e Thainá; e Israel, parceiro de Rodolffo, com a esposa Laís. Os casais terão que mostrar afinidade pra acertar a receita e o paladar do chef Carlos Bertolazzi.