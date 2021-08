Divulgação Eliana comemora 30 anos como comunicadora e 12 de seu programa no SBT





A apresentadora Eliana comemora neste domingo (29) 12 anos do seu programa homônimo, que esta no ar desde 2009 nas tardes de domingo do SBT.

O aniversário vem em ótima fase para a comunicadora, que se consolida na vice-liderança nacional de audiência (segundo dados da Kantar IBOPE Media), chegando a impactar 28 milhões de telespectadores em um único dia. Além disso, o “Programa Eliana” é, desde a sua estreia, a única atração dominical de auditório comandada por uma mulher a disputar a audiência do dia mais concorrido da televisão brasileira.





Em 2021, Eliana também completa três décadas como apresentadora de televisão — sua estreia no comando de um programa foi em 1991, também na emissora de Silvio Santos.

“Por décadas apenas homens apresentavam programas de auditório aos domingos. Então muita gente, nos bastidores da indústria televisiva, torceu o nariz com a ideia de uma mulher apresentar, nessa mesma faixa de horário, um programa que falava com a família brasileira. Tive que me reinventar, provar minha capacidade profissional e trabalhar muito. Não foi fácil, mas valeu a pena. Depois de 16 anos consecutivos, unindo a passagem pela Record e SBT, de sucesso no dominical, conquistei ao longo do tempo a credibilidade que sempre sonhei para falar com grandes marcas e com meu público, que sempre me apoiou”, comemorou a apresentadora.