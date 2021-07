Eleven Financial, casa de análises do Modalmais, fecha parceria com Morningstar

Fernanda Capelli Eleven Financial, casa de análises do Modalmais (MODL11), fecha parceria estratégica com Morningstar

A Eleven Financial Research , empresa pertencente ao Modalmais (MODL11), anunciou nesta quarta-feira (21) uma parceria estratégica com a Morningstar , empresa global do mesmo segmento, com a marca de US$ 10 bilhões em capitalização de mercado.

A aliança teve início imediato a partir do fechamento do acordo. Portanto, a Eleven já pode contar com os serviços da Morningstar e oferecer aos seus clientes uma gama de soluções bem maior em relação a pesquisas globais. Isso inclui cerca de 500 companhias listadas nos EUA, 200 ETFs e diversos fundos de investimento.

Além disso, as duas companhias informaram que trabalharam juntas para oferecer relatórios personalizados sobre fundos, área na qual a gigante americana é grande referência mundial, além de estratégias de alocação.

“A Morningstar é única em seu compromisso de fornecer soluções de research que proporcionem uma visão objetiva dos investimentos, da perspectiva do investidor. Estamos ansiosos para trabalhar com a Eleven Financial e levar nossas pesquisas e insights independentes a mais pessoas”, afirma Marc DeMoss, chefe de produtos de research da Morningstar.

Para conferir todos os detalhes sobre a nova parceria e as empresas envolvidas, leia a matéria completa em 1Bilhão Educação Financeira .