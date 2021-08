Reprodução: Alto Astral Eleve as temperaturas com essas 7 receitas de caldos

O frio chegou, ficou e mostrou que não está para brincadeira! Com quedas bruscas nas temperaturas, manter-se aquecido se tornou uma prioridade nos últimos dias. Além da necessidade em estar confortável e protegido das baixas sensações térmicas, é preciso pensar ainda na saúde, buscando se prevenir de doenças típicas do inverno.

Se você já tirou as botas e casacos do armário, que tal investir também em uma alimentação quentinha e saudável para enfrentar a estação? Garanta os jantares da semana com essas 7 receitas deliciosas de caldos! O prato é saboroso, de fácil preparo e proporcionará aquela elevada na temperatura que tanto estamos desejando! Bom apetite!

Caldo de feijão cremoso

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 e 1/2 xícara (chá) de feijão-carioquinha

1 folha de louro

8 xícaras (chá) de água

2 colheres (sopa) de óleo

1 xícara (chá) de bacon em cubos

400g de acém em cubos

1 cebola picada

1 dente de alho picado

300g de mandioca sem filamentos em cubos

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, junte o feijão, o louro e coloque metade da água. Tampe e cozinhe por 20 minutos depois de iniciada a pressão. Desligue, espere toda a pressão sair naturalmente, abra a panela e deixe o feijão esfriar. Transfira para o liquidificador e bata por 2 minutos. Reserve.

Aqueça outra panela de pressão com o óleo, em fogo médio, e refogue o bacon e a carne por 5 minutos. Adicione a cebola, o alho e frite por 2 minutos. Despeje a água restante, a mandioca, tempere com sal, pimenta e cozinhe 15 minutos depois de iniciada a pressão. Desligue, deixe toda a pressão sair naturalmente o e abra a panela.

Volte ao fogo, adicione o feijão batido, acerte o sal e cozinhe por 5 minutos com a panela aberta. Desligue, transfira para uma sopeira, polvilhe com cheiro-verde e sirva.

Caldo verde com paio e bacon

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 50min

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

6 batatas em cubos

8 xícaras (chá) de água

2 colheres (sopa) de azeite

2 gomos de paio em rodelas

200g de bacon picado

1 cebola em cubos pequenos

2 dentes de alho amassados

1 maço de couve fatiada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe as batatas na água, em fogo médio, até amaciarem. Retire metade com uma escumadeira, passe pelo espremedor e volte à panela. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite o paio e o bacon até dourar. Adicione a cebola, o alho e refogue por 5 minutos. Junte a couve e refogue por 2 minutos. Junte as batatas com a água e cozinhe por 5 minutos, após iniciada a fervura. Tempere com sal, pimenta e sirva com torradas, se desejar.

Caldo de fubá com carne

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 xícara (chá) de fubá

6 e 1/2 xícaras (chá) de água

4 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de extrato de tomate

500g de acém cozido e desfiado

1/2 pimentão amarelo picado

1/2 pimentão vermelho picado

1 cubo de caldo de carne

2 tomates em cubos

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Dissolva o fubá em 2 xícaras (chá) da água e reserve. Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e frite a cebola e o alho por 3 minutos. Adicione o extrato, a carne, os pimentões, o caldo de carne e refogue por 5 minutos, mexendo. Junte o tomate e refogue por 2 minutos. Junte a água restante e, quando levantar fervura, adicione o fubá dissolvido. Acerte o sal, tempere com pimenta e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, mexendo até engrossar. Transfira para pratos fundos, polvilhe com parmesão, com cheiro-verde e sirva.

Caldo de brócolis com 4 queijos

Reprodução / Guia da Cozinha

Você viu?

Tempo: 30min Rendimento: 5 Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1 maço de brócolis ninja em buquês

3 xícaras (chá) de leite

Sal e noz-moscada a gosto

1 xícara (chá) de requeijão cremoso

1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de queijo gorgonzola picado

2 colheres (sopa) de cebolinha picada

Modo de preparo

Aqueça uma panela com o azeite e frite o alho e o brócolis por 3 minutos. Adicione o leite, tempere com sal e noz-moscada e cozinhe até ferver. Acrescente o requeijão, a mussarela, o parmesão, o gorgonzola e a cebolinha e cozinhe até derreter os queijos. Transfira para uma sopeira e sirva em seguida.

Caldo de milho com frango

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 latas de milho-verde com a água

1 copo de requeijão cremoso (200g)

2 xícaras (chá) de leite

1 colher (sopa) de maisena

3 colheres (sopa) de manteiga

500g de peito de frango em cubos

Sal, pimenta-do-reino e cebolinha picada a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Bata no liquidificador 2 latas do milho com a água, o requeijão, o leite e a maisena por 4 minutos. Aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite o frango temperado com sal e pimenta por 5 minutos ou até dourar. Adicione o milho em grãos com a água e refogue por 3 minutos. Junte o creme do liquidificador, acerte o sal e cozinhe até formar um caldo encorpado. Transfira para cumbucas individuais, polvilhe com parmesão, cebolinha e sirva.

Caldo de batata com queijo e bacon

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 45min Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1kg de batata em cubos

6 xícaras (chá) de água

2 cubos de caldo de legumes

3 colheres (sopa) de manteiga

250g de bacon em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Bacon frito e cebolinha picada para polvilhar

Modo de preparo

Coloque as batatas, a água e o caldo de legumes em uma panela e cozinhe até amaciar, em fogo médio. Desligue e deixe esfriar. Bata as batatas com o caldo do cozimento no liquidificador até formar um creme homogêneo. Reserve.

Aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite o bacon até dourar. Adicione a cebola, o alho e frite por mais 3 minutos. Acrescente o creme do liquidificador e cozinhe até ferver. Junte a mussarela, tempere com sal, pimenta e cozinhe por mais 2 minutos. Transfira para uma sopeira, polvilhe com bacon, cebolinha e sirva, se desejar, acompanhado de pão.

Caldo de cenoura com gengibre e champignon

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 35min Rendimento: 6 Dificuldade: fácil

Ingredientes

1kg de cenoura em pedaços

Sal e cheiro-verde picado a gosto

3 xícaras (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso

2 colheres (sopa) de manteiga

1/2 cebola picada

1 xícara (chá) de champignon fatiado

1 colher (chá) de gengibre ralado

1 xícara (chá) de queijo gorgonzola picado

Modo de preparo

Coloque a cenoura em uma panela de pressão, cubra com água e sal e cozinhe por 15 minutos depois de iniciada a pressão. Desligue, deixe sair a pressão e abra a panela. Bata a cenoura, o leite e o requeijão no liquidificador até formar um creme. Reserve. Aqueça uma panela com a manteiga e frite a cebola e o champignon por 3 minutos. Adicione o creme de cenoura, o gengibre e cozinhe até ferver. Acrescente o gorgonzola, tempere com sal e cheiro-verde e cozinhe por mais 2 minutos. Transfira para uma sopeira e sirva em seguida.

Receitas: Guia da Cozinha