Eletroestimulação muscular ajuda a perder gordura e reduzir celulite; saiba mais

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

A Lua segue agora em seu signo: pode bater aquela vontade de movimentar a vida e fazer tudo por conta própria. O período é bom pra lançamentos, mudanças e atividades físicas. Mas Marte ainda se desentende com Netuno, indicando risco de enganos ou confusões. É bom redobrar a atenção. Música suave, exercícios de respiração e terapias relaxantes podem ajudá-lo a conter a inquietação. É bom também fazer uma lista de prioridades, para não desperdiçar energia com vários assuntos ao mesmo tempo.

TOURO

A Lua segue em Áries: você pode esclarecer assuntos com mais confiança e clareza. Porém, é importante cultivar gentileza para harmonizar as relações. Vênus ainda desafia Marte, pedindo jogo de cintura. Continue a ter cuidado com gastos impulsivos também. Ao mesmo tempo, atividades independentes também estão favorecidas. Evite ficar muito tempo parado, para transmutar a ansiedade ou a irritação. Procure investir nas iniciativas que só dependam de você e de mais ninguém.

GÊMEOS

Você pode fechar o mês com mais atitude e autonomia. Período bom para falar com quem for preciso e ir direto ao ponto, sem rodeios. O aprendizado é cultivar autonomia, ao mesmo tempo em que honra suas relações e parcerias. Alinhar projetos em comum, sem disputas de poder. Com a Lua em Áries , evite ficar muito tempo parado em ambientes fechados, aproveite para circular, interagir e gastar energia.

Continue a conectar-se com novas tecnologias e novos aprendizados, com mais flexibilidade.

CÂNCER

Período bom para toda sorte de iniciativas. A Lua segue agora em Áries: aproveite para agir com autonomia, ganhar terreno em seus projetos e cuidar de si mesmo. Agora é hora de fazer acontecer, pois todos os planetas seguem diretos no céu. É para frente que se anda! Conte também com vitalidade para exercícios físicos e disposição para socializar. Vale programar atividades ao ar livre. Porém, evite a pressa! Marte desafia Netuno, é importante fazer tudo com mais objetividade e atenção.

LEÃO

Aproveite o período para fazer bons contatos, alinhar interesses, elaborar seu projeto ou produto em sintonia com seus parceiros. Colaboradores e uma equipe bem organizada se fazem necessários. Você pode fazer acordos, somar forças e compreender os sentimentos alheios. Diplomacia e política são palavras-chave. Lembre-se que o Sol segue em Aquário, signo oposto ao seu: a força de sócios, parceiros, clientes e ajudantes continuam em destaque. Já a Lua segue em Áries e tudo fica mais acelerado, cresce a energia para iniciativas.

Virgem

A atividade mental fica acelerada com Sol e Mercúrio em Aquário . É importante conectar-se com as novas correntes de pensamento e as posturas vanguardistas. Aproveite para mudar, tentar algo diferente, surfar com a vida, agir com criatividade e jogo de cintura. Além disso, a Lua segue em Áries: é preciso conter a ansiedade, evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vale colocar-se em movimento, respirar fundo, espairecer, evitar serviços demorados e filas de espera. Prefira agir com autonomia e independência.

LIBRA

É tempo de levar adiante seus planos, mas procure perceber se há tendência para a dispersão. Vênus segue em Peixes, mais sonhadora e imaginativa, às vezes é bom puxar o fio-terra para não “viajar” demais. Com doses de objetividade, bom humor e leveza, pode equilibrar melhor suas relações e navegar com fluidez. A sabedoria consiste em promover um bom planejamento, traçar metas e prioridades, sem ansiedade ou irritação. Usar da criatividade para interagir com os acontecimentos, consciente de que tudo é impermanência.

ESCORPIÃO

Tudo o que tiver sabor de novidade e liberdade pode proporcionar um estímulo extra para seguir adiante. A Lua segue agora no acelerado Áries, inspirando movimento, iniciativas, vigor e energia. Mas cresce a tendência também para a impaciência. Portanto, a preferência vai para atividades independentes, esportes ou qualquer iniciativa que envolva movimento e ação. Aproveite para adiantar tudo o que for possível. O período pode ser muito produtivo se souber organizar-se para fazer uma coisa de cada vez.

SAGITÁRIO

Quanto mais objetividade e praticidade, melhor. Com Júpiter em Capricórnio, é preciso administrar os assuntos para não se perder em atividades caóticas ou sem foco. Cuidado para não exagerar no otimismo, no excesso de certezas, na vontade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Cuidado também para não prometer demais. Doses de realismo, empenho e disciplina são fundamentais para estruturar seus planos. É aos poucos que se caminha, um passo de cada vez.

CAPRICÓRNIO

Hoje tem um bom dia para iniciativas gerais, continue a ativar seus projetos. Com a Lua em Áries você pode agir com autonomia, liberdade e independência. Reuniões e encontros ficam favorecidos, mas é importante que se mantenha aberto e flexível. Cabe lembrar que a boa interação social é peça importante pra que a prosperidade se manifeste. Doses de leveza, diplomacia e descontração se fazem necessárias. Esportes, atividades físicas e lazer o ajudam a liberar a energia acumulada.

AQUÁRIO

Com a Lua em Áries cresce a tendência para a impaciência, a sensação de pressa e urgência. Limitações, restrições ou imposições não devem fazer parte da pauta no período. Mas a inquietação ou a ansiedade podem atrapalhar o andamento dos projetos. Procure fazer intervalos no trabalho. Quanto mais puder relaxar, melhor. Com Sol e Mercúrio em seu signo você pode interagir com o mundo, pesquisar, estudar, tirar dúvidas e ouvir várias opiniões, sempre com o coração e a mente abertos.

PEIXES

A fase de interiorização e finalizações gerais continuará até a data do seu aniversário. O clima é de movimento e ação com a Lua em Áries, mas procure aproveitar os momentos de repouso e recolhimento. Não fique impaciente se os resultados não se apresentam como esperava. Aproveite para repensar metas e objetivos, avaliando as possibilidades, os recursos próprios e os provenientes da empresa ou de outras pessoas. Em momentos de recolhimento, você pode meditar e visualizar seus planos, como se já estivessem se concretizando.