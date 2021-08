Eletrobras: a caminho da privatização, empresa tem alta de 439% no lucro

Sophia Bernardes Em meio à crise hídrica, que levou à maior seca em 91 anos, a Eletrobras teve lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no segundo trimestre

Em meio à crise hídrica, que levou à maior seca em 91 anos, a Eletrobras teve lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no segundo trimestre, valor 439% superior ao mesmo período de 2020. O resultado teve impacto do segmento de transmissão e do aumento do volume e preços praticados nos contratos bilaterais no mercado livre de eletricidade.

O indicador de geração de caixa Ebitda aumentou 64%, para R$ 3,3 bilhões. A receita operacional líquida registrou acréscimo de 49%, para R$ 7,9 bilhões.

A Eletrobras explicou que os resultados em transmissão foram positivos em decorrência da Revisão Tarifária Periódica, com efeitos a partir de julho de 2020.

Além disso, houve melhora nos resultados de geração, devido, principalmente, ao aumento do volume e preços praticados nos contratos bilaterais do Ambiente de Contratação Livre (ACL) e pela maior receita no mercado de curto prazo, influenciada pelo aumento de preços.

Privatização

A Câmara dos Deputados aprovou em maio texto principal da medida provisória (MP) que permite a privatização da Eletrobras. E julho o presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a medida que permitia a desestatização .

A expectativa do Ministério da Economia e do Ministério de Minas e Energia é fazer a privatização da maior empresa de energia do país entre o fim deste ano e início de 2022. O objetivo é levantar mais de R$ 60 bilhões, que serão divididos entre o Tesouro Nacional e fundos do setor elétrico, além de obras de revitalização de bacias hidrográficas.

Você viu?

Crise hídrica

A crise hídrica ameaça o abastecimento de energia no Brasil, e o efeito imediato é na conta de luz, que voltou a subir e vai continuar cara em agosto. Para economizar, o consumidor deve fazer um uso consciente da energia elétrica e da água, evitando o desperdício.

A crise hídrica também já está afetando o turismo, a pesca, a agricultura e outros negócios em torno de reservatórios das hidrelétricas.

A companhia registrou também maior comercialização de energia decorrente de importação do Uruguai, devido à redução dos volumes das principais bacias hidrográficas que compõem o sistema interligado brasileiro.

Por outro lado, o resultado foi negativamente impactado pelas provisões para contingências de R$ 1,099 bilhão, com destaque para R$ 600 milhões relativos ao empréstimo compulsório.

A Eletrobras disse que, “reforçando o compromisso da empresa com sua disciplina financeira”, a dívida líquida teve queda de 18% desde o primeiro trimestre, e o indicador dívida líquida/Ebitda atingiu o valor 1 vez, o menor dos últimos anos.

Os investimentos realizados em geração foram de R$ 483 milhões, dos quais R$ 154 milhões em manutenção e R$ 329 milhões em implantação. Deste total, R$ 250 milhões foram alocados em Angra 3. Já em transmissão foram investidos R$ 277 milhões.