Eles não esquecem facilmente! Os signos que guardam mais rancor

Perdoar é coisa que demoram a fazer

Atenção ao que vai dizer a eles. Se for algo que os magoe, é provável que se lembrem disso ao longo de muito tempo. Não o esquecem com facilidade e certamente que pode não gostar do que vão te dizer a seguir.

Segundo a lista da revista Vanidades, há três signos do zodíaco que guardam mais rancor. Todo o cuidado nas palavras é pouco.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

“É um dos signos mais maldosos. A isso deve-se a sua sensibilidade e boa memória. São muito afetados por coisas que pelos outros seriam fáceis de esquecer.”

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

“Não perdoa com facilidade. Não consegue esconder o que sente e as feridas que não sabe curar. Espera muito dos outros.”

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

“São muito parecidos com os de câncer. Vivem as emoções com força e nunca pela metade. O rancor que guarda é fruto da sede vingança que muitas vezes tem.”