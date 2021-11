Elenco se reapresenta após vitória no Choque-Rei

Após derrotar o Palmeiras por 2 a 0 na última quarta-feira (17), no Allianz Parque, o São Paulo abriu os preparativos para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro de 2021.

Nesta sexta-feira (19), o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda e trabalhou nesta manhã chuvosa da capital paulista.

Os jogadores foram divididos em dois grupos: os titulares fizeram atividades regenerativas para minimizar o desgaste físico após o clássico, enquanto o restante disputou um coletivo que contou a presença de alguns jovens atletas do Sub-20.

Vale destacar que o Tricolor entrará em campo novamente apenas na próxima semana, no dia 24 (quarta-feira), às 21h30, no Morumbi, diante do Athletico Paranaense.

Com 41 pontos, o time são-paulino está no 14º lugar do Brasileirão.

