Elena Landau comandará programa econômico da campanha de Simone Tebet

Jefferson Rudy/Agência Senado Simone Tebet (MDB-MS)

A pré-candidata ao Palácio do Planalto e senadora Simone Tebet (MDB-MS) anunciou nesta quinta-feira o nome de Elena Landau para coordenar o programa econômico de sua campanha eleitoral.

Ex-diretora de privatizações do BNDES no governo Fernando Henrique Cardoso, Landau foi filiada ao PSDB por 25 anos. A economista é conhecida por sua afinidade com os políticos tucanos históricos e tem proximidade com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, derrotado nas prévias.

O grupo que trabalhou para Leite nas primárias do PSDB formou uma frente contra o governador João Doria, que também é pré-candidato a presidente, e passou a defender Tebet como a mais competitiva para quebrar a polarizão. Eles argumentam que a rejeição de Doria é muita alta e que o governador paulista está “estacionado” nas pesquisas de intenção de voto, enquanto Tebet seria uma novidade.

No último levantamento do Ipespe, Doria e Tebet aparecem tecnicamente empatados na marge de erro. O paulista tem 2% das intenções de voto, ante 1% de Tebet.

No início da tarde, Tasso teve uma agenda com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, hoje um dos principais cabos eleitorais de Tebet.