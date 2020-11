Reprodução: Alto Astral Elementos dos signos: o que eles dizem sobre a sua personalidade

Por si só, os signos do zodíaco já trazem muitas informações sobre a personalidade de cada pessoa. Entretanto, ao analisar as características dos elementos dos signos , é possível ir ainda mais longe no processo de autoconhecimento e entender as influências que a natureza exerce sobre o seu comportamento natural.

Em primeiro lugar, é preciso entender que esses elementos correspondem às quatro forças… Fogo, terra, ar e água – sendo que cada um deles reúne três signos que compartilham diversos pontos em comum. Descubra agora mesmo qual elemento governa o seu e como ele interfere na sua personalidade !

Saiba mais sobre os elementos dos signos

Foto: Shutterstock

O poder do fogo

Áries, Leão e Sagitário

Fogo é melhor representado pelo sol, que dá aos signos desse elemento muito entusiasmo e energia para viver. São intensos e confiantes, possuem espírito de liderança e estão sempre prontos para encarar novos desafios. Apesar da facilidade em cativar todos ao seu redor, podem acabar machucando as pessoas com seu jeito sincero demais.

Eles adoram aventuras, por isso, não deixam de lado novas experiências e oportunidades. A imagem da chama reflete a liberdade e a necessidade de espaço, pois, enquanto houver o que queimar, o fogo vai se expandindo. A dica é ter cuidado com a sua enorme impulsividade e excesso de confiança!

A firmeza da terra

Touro, Virgem e Capricórnio

Essas pessoas utilizam seus sentidos aguçados para perceber o que é certo e firme. Devido ao seu poder de fertilidade, a terra representa tudo o que está ligado à persistência, construção e estrutura. Por outro lado, a base sólida também tem o seu contraponto: você precisa se sentir sempre confiante ou, então, torna-se uma pessoa fria e distante.

Praticidade é a sua palavra mágica, pois está sempre em busca de resolver os obstáculos e suas necessidades em primeiro lugar. Apesar disso, é preciso estar atenta para não perder boas oportunidades, por ser muito “pé no chão” e buscar a perfeição.

A liberdade do ar

Gêmeos, Libra e Aquário

Apesar de se ligar a tudo e a todos facilmente, as pessoas desse elemento não são de se envolver demais. Isso acontece porque valorizam a liberdade acima de qualquer coisa. Possuem um lado intelectual forte e têm facilidade em se relacionar com os outros, pois são muito comunicativas. Sempre antenadas, vivem em busca de novas descobertas, mas não costumam enxergar limites para explorar o desconhecido.

Outra característica do elemento ar é a capacidade de se adaptar facilmente às mais diversas situações, além de viver sempre com a cabeça no mundo das ideias. Vale a pena tomar cuidado para não se tornar agressiva quando você percebe que certas coisas têm limites!

A sensibilidade da água

Câncer, Escorpião e Peixes

Emoções à flor da pele. Para quem é desse elemento, o que prevalece mesmo é a linguagem do coração. A água envolve tudo o que está relacionado com os sentimentos, por isso, tem facilidade em absorver as energias que estão ao redor. Sensíveis e com uma forte intuição, esses signos precisam receber carinho das pessoas com as quais convivem.

Geralmente, essas pessoas prezam por relacionamentos sólidos e não gostam da solidão. Além disso, precisam se sentir confiantes e apoiadas por quem está próximo. Caso contrário, podem não conseguir trilhar a vida tão facilmente. Tome cuidado para não fantasiar demais e acabar sofrendo com algumas decepções. A dica é controlar sua imaginação e usá-la a seu favor!

Texto: Patrícia Ariosi/João Bidu | Edição: Liliane Encarnação, Milena Garcia e Renata Rocha