Elementos afrodisíacos para esquentar a relação

Existem alguns alimentos e aromas que são considerados afrodisíacos, ou seja, que aumentam a libido. A palavra “afrodisíaco” tem origem no nome da deusa grega do amor e da beleza, Afrodite. Alguns alimentos são considerados afrodisíacos por estimular a circulação sanguínea, com propriedades vasodilatadoras, e por auxiliar na liberação de hormônios como a dopamina e a testosterona.

A variedade desses alimentos são diversos e é possível escolher alguns deles para introduzir na rotina e aumentar o desejo sexual. Além disso, separamos alguns alimentos, incensos e velas aromáticas para deixar o tesão nas nuvens e esquentar o clima no Dia do Orgasmo .

Alimentos afrodisíacos

Os alimentos afrodisíacos podem ser usados como peças-chave para um jantar com o par. Que tal um guacamole como petisco, acompanhado de um bom vinho, e chocolate de sobremesa? As possibilidades de combinações são infinitas!

Vinho tinto

Morango

Aspargos

Abacate

Pimenta

Açafrão

Gengibre

Chocolate

Banana

Amendoim, castanhas, nozes e amêndoas

Frutos do mar

Mel

Incensos

Musk

De ação afrodisíaca, é indicado para situações de sedução, por isso, muitos perfumes com pegada sexy usam musk na fórmula. As essências de almíscar e âmbar têm o mesmo efeito.

Patchouli

Essa planta é muito utilizada para interesses amorosos e para esquentar o clima entre o casal, pois é considerada afrodisíaca. Além disso, esse aroma tem propriedades antidepressivas.

Velas aromáticas

Alecrim

O aroma do alecrim tem propriedades estimulantes, dando mais ânimo para enfrentar a rotina, podendo também ser usado para despertar a libido masculina.

Canela

A canela é uma especiaria com mil e um benefícios e pode ser usada para potencializar qualquer tipo de magia, inclusive para dar um up na vida amorosa. Com propriedades estimulantes, a canela também serve como afrodisíaco.

Chocolate com pimenta

Dois elementos afrodisíacos para esquentar o clima nesse friozinho. Esse aroma é o mais fácil de encontrar no formato velas comestíveis e velas para massagens.

Aqui reunimos tudo que você precisa para esquentar o clima neste Dia do Orgasmo.

