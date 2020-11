Eleições SM | Mais de 22 mil eleitores não foram as urnas

Em todo Estado, mais de 670 mil não foram às urnas, índice de abstenções superou a média nacional

O TSE divulgou também a lista de abstenção por municípios no Espírito Santo. Dentre as cidades, Conceição da Barra, no extremo Norte do Estado, registrou o maior índice com 28,96% de ausência, Barra de São Francisco, com 28%, e São Mateus, com 26,87% completam a lista das três cidades com o maior índice.

O número de abstenções em São Mateus, ficou em 22.619 votos, superando a quantidade de votos que deram à reeleição ao prefeito Daniel Santana (PSDB), popularmente conhecido como Daniel da Açaí, que obteve 20.899 votos e um percentual de 36,42% dos votos válidos, na eleição do último domingo (15).

Os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que o Espírito Santo superou a média nacional de abstenções, referente ao 1º Turno das Eleições deste domingo (15). O Estado foi o sexto do país com o maior número de eleitores que deixaram de votar.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Espírito Santo registrou um índice de 24,02% de abstenção (674.875 eleitores). 75,98% dos eleitores (2.134.861) compareceram às urnas. O Estado tem um total de ;2.810.132 eleitores aptos a votar. Na média nacional, 23,14% dos eleitores não votaram.

Dentro da Região Sudeste, o índice do Estado só foi melhor do que São Paulo e Rio de Janeiro, que registraram abstenções de 27,30% e 28,08%, respectivamente. Minas Gerais, por sua vez, teve um índice de ausências de 23,20%.

Vale lembrar que, apesar de obrigatório, muitos eleitores não votaram por conta da pandemia, seja por medo de possível contaminação ou por estarem doentes. O TSE pediu que os cidadãos que contraíram a covid-19 até 14 dias antes do dia de votação que não saíssem de casa para exercer o seu direito democrático.

Na Grande Vitória, a maior abstenção foi na Serra, com 26,26% (mesmo índice de Venda Nova do Imigrante), seguido por Guarapari (26,10%), Cariacica (25,80%), Vitória (25,45%), Vila Velha (25,18%), Fundão (20,92%) e Viana (19,81%).

A menor abstenção do Estado foi em Laranja da Terra, com 10,32%.

(*TSE e Tribuna on line)