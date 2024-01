Eleições nos EUA: Trump vence mais uma prévia e Haley segue na corrida

Public Domain / U.S. Government Ex-presidente Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu mais uma prévia das primárias do Partido Republicano, no estado de New Hampshire , nesta quarta-feira (24). Ele derrotou a ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley , que segue na disputa.

As urnas fecham às 20h (22h de Brasília) e, até o momento, com 91% das urnas apuradas, os resultados mostram o seguinte:

Donald Trump: 54,6% — 11 delegados

Nikki Haley: 43,2% — 8 delegados

Outros: 2,2%

Durante discurso, Haley parabenizou Trump e afirmou que vai continuar na corrida.

“Há conversas de que essa corrida terminou. Eu tenho notícias: New Hampshire é o primeiro (estado) na nação, não o último. Essa corrida está longe do fim, há dezenas de estados ainda. O próximo é o meu, da Carolina do Sul”.

Trump discursou zombando da adversária. O ex-mandatário dos EUA ainda chamou Haley de impostora.

“Ela está fazendo um discurso como se tivesse vencido. Ela perdeu. Ela teve uma noite muito ruim”, disse Donald Trump.

A vitória de Trump em New Hampshire ocorre dias após o ex-presidente ter vencido em Iowa com 51% dos votos e Haley ter ficado em terceiro lugar com 19,1% dos votos – atrás de Ron DeSantis, com 21,2%, que desistiu da campanha nesse domingo (21) e anunciou apoio ao ex-presidente.

O outro lado



O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que estava “claro” que Donald Trump será o candidato do Partido Republicano em 2024, após a vitória nas últimas prévias.

“Agora está claro que Donald Trump será o candidato republicano. E a minha mensagem ao país é que o que está em jogo não poderia ser maior. Nossa democracia. As nossas liberdades pessoais – desde o direito de escolha ao direito de voto. A nossa economia — que registou a recuperação mais forte do mundo desde a Covid. Todos estão em jogo”, afirmou Biden em comunicado.

Fonte: Internacional