Eleições nos EUA: Trump vence com folga primeiras prévias em Iowa

Gage Skidmore / Flickr – 05.10.2016 Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu com folga as primeiras prévias para a disputa presidencial neste ano, entre os republicanos. A votação, chamada de “caucus”, que ocorreu na noite de segunda-feira (15), foi realizada no estado de Iowa.

Com mais de 99% dos votos apurados, o resultado até o momento é o seguinte:

Donald Trump: 51,0% — 20 delegados

Ron DeSantis: 21,2% — 8 delegados

Nikki Haley: 19,1% — 7 delegados

Vivek Ramaswamy: 7,7% — 3 delegados

Outros: 1,0%

Ainda, Trump comemorou a vitória e parabenizou os adversários republicanos. Em discurso, ele agradeceu aos eleitores e aliados de partido pela votação.

Trump também criticou Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, e afirmou que o país estava sendo destruído.

“Nós eramos uma grande nação há três anos, e hoje as pessoas estão rindo de nós”, disse o ex-mandatário.

O ex-presidente falou ainda em união entre republicanos, democratas, conservadores e liberais: “Nós vamos nos unir. Isso vai acontecer em breve”.

Os Estados Unidos realizarão as eleições em novembro deste ano, com uma disputa acirrada entre Joe Biden e Donald Trump.

Com esta prévia de Iowa, que representa apenas 1% dos republicanos no país todo, é possível ter o primeiro termômetro do pleito.

Ainda, após o resultado das prévias, o candidato Vivek Ramaswamy desistiu da disputa e decidiu apoiar Donald Trump.

Fonte: Internacional