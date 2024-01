Eleições nos EUA: New Hampshire realiza prévia nesta terça (23)

International IDEA/Reprodução Cidadãos dos EUA com 18 anos ou mais podem votar

Os eleitores do estado de New Hampshire vão às urnas nesta terça-feira (23) para votar entre Donald Trump e Nikki Haley nas prévias do Partido Republicano e decidir quem representará a sigla na eleição presidencial dos Estados Unidos.

O Partido Democrata também terá sua própria prévia nestas primárias, mas enxerga a votação no estado apenas como termômetro e vê a disputa menos acirrada dentro do partido, com favoritismo do atual presidente dos EUA, Joe Biden, que tenta a reeleição. Caso Donald Trump vença nesta terça, o Partido Republicano pode antecipar sua nomeação oficial.

A votação ocorre dias após o ex-presidente ter vencido em Iowa com 51% dos votos e Haley ter ficado em terceiro lugar com 19,1% dos votos – atrás de Ron DeSantis, com 21,2%, que desistiu da campanha nesse domingo (21) e anunciou apoio a Trump.

Haley aposta em New Hampshire para provar que sua candidatura se torna mais viável sem DeSantis, enquanto Trump tenta repetir o feito de Iowa e eliminar dúvidas, sobretudo com as pesquisas eleitorais apontando-o como favorito em uma eventual disputa direta contra Biden.

Como funcionam as prévias em New Hampshire?

Os norte-americanos votam diretamente nos candidatos à presidência somente em 5 de novembro. Entre 15 de janeiro e 30 de abril os partidos realizam as votações primárias, que avaliam o clima eleitoral e ajudam os partidos na escolha de seus representantes oficiais ao pleito.

Os eleitores, nesse estágio, votam em seus pré-candidatos favoritos, mas ficam restritos a cada partido. São, portanto, votações internas abertas ao público.

Nos EUA, diferentemente do Brasil, os representantes não são eleitos pelo voto direto, mas por uma instituição chamada Colégio Eleitoral. A definição do presidente e do vice depende dos delegados desses colégios eleitorais – estes, sim, escolhidos pelos eleitores.

Em New Hampshire, o lado republicano tem 22 delegados em disputa para a Convenção Nacional Republicana. Para os democratas, 33 delegados serão enviados por New Hampshire para a Convenção Nacional Democrata.

Os votos dos democratas não necessariamente estarão vinculados às eleições desta terça, devido a uma reformulação interna que transferiu a primeira prévia democrata para a Carolina do Sul. Por essa razão, as primárias de New Hampshire são protocolares para os Democratas, mas importantes para os Republicanos.

