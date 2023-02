Eleições no Senado: Pacheco fala em colocar ‘limites’ entre os Poderes

Roque de Sá/Agência Senado Pacheco fez discurso como candidato à reeleição ao cargo de presidente do Senado





O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) está concorrendo à reeleição no cargo de presidente do Senado Federal e, nesta quarta-feira (1), fez o seu discurso de candidato antes das eleições da Casa.

Na sua fala, Pacheco citou o Poder Judiciário ao afirmar que o papel do parlamento é “legislar” e que devem ser impostos “limites” de atuação aos Três Poderes.

“Em relação ao poder Judiciário, devemos cumprir nosso papel verdadeiro, nosso dever de legislar, há que se legislar para colocar limites aos poderes. Se há um problema em relação às decisões monocráticas do STF, legislemos sobre isso. Se há problema nos pedidos de vista, legislemos. Se há problema de competência, legislemos sobre isso”, pontuou.





O senador destacou enfatizou ainda os valores que seguiu ao longo do sue mandato como presidente do Senado, entre eles a defesa do Estado Democrático de Direito e também da democracia.

“Cumprir os compromissos que fiz desta tribuna e do juramento que fiz ao assumir o mandato de senador. De defender a República, seus fundamentos. De defender o Estado de Direito, de defender a democracia, de defender a federação, que é o papel desta casa. De defender o povo brasileiro”, ressaltou.

Pacheco conta com o apoio do governo Lula na disputa pela liderança da Casa e, após a dessitência de Eduardo Girão (Podemos-CE) , tem como adversário apenas Rogério marinho (PL-RN).

A cúpula do Planalto acredita que o político que busca a reeleição tenha cerca de 50 votos, o que daria a vitória ao mineiro ainda no primeiro turno. Já Marinho conta com 33 votos, na teoria. Além do próprio partido, o PL, o ex-ministro de Jair Bolsonaro conta com apoios do Progressistas, Republicanos e pares do MDB, União Brasil e PSD.

Fonte: IG Política