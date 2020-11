Eleições no Rio: Paes lidera com 33%; enquanto Crivella tem menos da metade: 15%

Tânia Rêgo/Agência Brasil Eduardo Paes é o candidato do DEM à Prefeitura do Rio de Janeiro





Em pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (5) sobre a prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) continua na liderança disparada , com 33% dos votos. O atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), está na vice colocação, com 15%.

Martha Rocha (PDT), que está em empate técnico com o atual prefeito se manteve com os 14%. Benedita da Silva (PT) está com 9% das intenções de voto.

Confira o resultado das pesquisas:

Eduardo Paes (DEM): 33%

Crivella (Republicanos): 15%

Delegada Martha Rocha (PDT): 14%

Benedita da Silva (PT): 9%

Luiz Lima (PSL): 4%

Renata Souza (PSOL): 3%

Bandeira de Mello (Rede): 2%

Fred Luz (Novo): 1%

Paulo Messina (MDB): 1%

Clarissa Garotinho (Pros): 1%

Votos em branco/nulo registraram 12% e indecisos, 4%.

Rejeição

Além da intenção de voto, o instituto perguntou aos eleitores quem eles não votariam de jeito nenhum :

Crivella: 58%

Clarissa Garotinho: 31%

Benedita da Silva: 28%

Eduardo Paes: 28%

Cyro Garcia: 13%

Martha Rocha: 11%

Luiz Lima: 11%

Os outros candidatos tiveram rejeição menor que 10 pontos percentuais.

2º TURNO

A pesquisa também fez simulações sobre um eventual segundo turno na cidade:

Eduardo Paes 53% x 25% Crivella

Eduardo Paes 44% x 38% Martha Rocha

Eduardo Paes 48% x 27% Benedita da Silva

A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 9 de novembro na cidade do Rio de Janeiro, e 1.204 eleitores foram ouvidos . A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.