Eleições na Turquia: apuração mostra Erdogan na frente

A apuração das eleições presidenciais na Turquia já começou. Os turcos foram às urnas neste domingo (28) para escolher o novo presidente. Por volta de 12h40, os primeiros resultados mostravam Tayyip Erdogan na frente, com quase 55% dos votos.

A contagem estava com pouco mais de 66% das urnas apuradas. Erdogan, que é o atual chefe de Estado do país, disputa este segundo turno com Kemal Kilicdaroglu. O adversário soma 45,2% dos votos. Apoiadores do atual presidente turco, Tayyip Erdogan, no segundo turno das eleições.

No primeiro turno, Erdogan levou 49,5% dos votos, contra 44,9% de Kilicdaroglu. Para a votação de hoje, uma das estratégias dos candidatos era atrair cerca de 8 milhões de eleitores que não foram às urnas em 14 de maio. A oposição a Erdogan vê, nesta eleição, a melhor chance de tirá-lo do poder, tendo em vista que a sua popularidade foi atingida por uma crise de custo de vida no país.

