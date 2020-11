Eleições EUA: Biden assume liderança na Geórgia e fica mais próximo da vitória

Reprodução/Twitter Dia começou com notícias positivas para a equipe de Joe Biden

A sexta-feira (6), que pode marcar a definição do resultado das eleições dos EUA, começou com boas notícias para Joe Biden : segundo informações da Associated Press, que acompanha ao vivo o desenrolar da apuração, o candidato democrata ultrapassou o presidente Donald Trump na contagem de votos no estado da Geórgia e está cada vez mais perto de ser consagrado o vencedor do pleito.

Com a apuração se encaminhando para o final, a Geórgia é considerada um dos estados-chave para a definição do próximo presidente norte-americano. Tudo porque em caso de vitória de Biden , ele terá atingido a projeção de 270 delegados em todo o país, “número mágico” que garantiria sua ida à Casa Branca.

Com apenas 214 votos no Colégio Eleitoral, o caminho de Trump é muito mais complicado. Para conseguir a reeleição, o republicano precisa reverter essa desvantagem na Geórgia e ainda garantir vitórias nos estados de Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia. Assim, somaria 271 delegados e deixaria o rival para trás.

Mesmo com todas as dificuldades de apuração , que teve interrupções por conta de processos movidos por Trump ou mesmo para que os funcionários pudessem descansar, a expectativa é de que um resultado mais concreto seja divulgado ainda nesta sexta, que confirme a tendência de vitória de Biden ou traga uma virada inesperada e nos últimos minutos do atual presidente.