Eleições 2024 | Valdemar da Arcel fica otimista com apoio após anúncio de pré-candidatura em São Mateus

O empresário Valdemar Manoel Ricardo Júnior, o “Valdemar da Arcel” colocou seu nome como pré-candidato a prefeito de São Mateus nas eleições municipais do ano de 2024. Em entrevista ao FA Notícias, Valdemar, ainda sem filiação partidária, declarou sua satisfação com as centenas de mensagens de apoio que recebeu nas redes sociais nos últimos dias.

“Estamos conversando com lideranças políticas, e o nosso intuito é conversar com todos os segmentos da sociedade para junto construir uma candidatura com o objetivo de colocar São Mateus no seu devido lugar”, destacou.

Colocar São Mateus no rumo do desenvolvimento, com geração de emprego e renda para os munícipes, segundo Valdemar é uma das motivações para ter colocado o seu nome à disposição dos eleitores. Na análise do pré-candidato, São Mateus precisa de um “choque de gestão” para conseguir aproveitar as oportunidades.

Dentre as discussões que pretende realizar com a sociedade, Valdemar destacou problemas que persistem há várias décadas e ainda não foram resolvidos, dentre eles, os alagamentos no Centro e também no balneário de Guriri, além de resolver a questão da salinização da água.

“São Mateus precisa de um prefeito com olhar sensível para as demandas da comunidades, proporcionando maior inclusão social e buscar parcerias em todas as esferas para resolver problemas críticos da nossa Cidade”, declarou Valdemar.

VALDEMAR DA ARCEL

Valdemar tem 51 anos, nascido em Irupi, no sul do Espírito Santo, é empresário do setor elétrico e da construção civil, presta serviços em diversos estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Tocantins, Minas Ferais, além do Espírito Santo.

Casado e pai de dois filhos, Valdemar Ricardo mora em terras mateenses há mais de 30 anos. Atualmente é membro da Associação Empresarial do Litoral Norte do Espírito Santo (ASSENOR), sócio da empresa Arcel Empreendimentos e já gerou quase mil empregos em São Mateus.