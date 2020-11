Eleições 2020 SM: Prefeito Daniel lidera intenção de votos, indecisos somam quase 30%

O prefeito de São Mateus, Daniel Santana (PSDB), conseguiu abrir uma frente confortável na disputa pela prefeitura do município. Segundo a pesquisa Rede Vitória/Futura, ele alcançou 34,8% de intenções de voto no levantamento estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos ao eleitor. Em seguida aparece Carlinhos Lyrio, do Podemos, com 19% e na terceira colocação, mas empatado tecnicamente com o segundo considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, está Ferreira Júnior, do Solidariedade, com 15,8%.

Na sequência aparecem Nilis Castberg (PL) com 3,3%; Eliezer Nardoto (PRTB) com 3%; Dr. Mauro (Rede) com 2,8%; Eneias (PT) com 2,3%; Laurinho Barbosa (PSL) com 1,8%; e Hubistenyo Cajá com 0,8%. Não sabe, não respondeu, indeciso tem 12,3%. Ninguém, branco e nulo está com 4,5%.

No levantamento espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos concorrentes, mais uma vez o prefeito Daniel Santana aparece na frente, dessa vez com 34,5%. Carlynhos tem 14,5% das intenções de voto e Ferreira Junior acumula 11,5%.

Em seguida vêm Nilis Castberg, com 2,5%; Eliezer Nardoto, com 2,3%; Eneias, com 1,8%; Dr. Mauro, com 1,8%; Laurinho Barbosa, com 1,5%; Hubistenio Cajá, com 0,5%; e Cida Negris (PV) com 0,3%. Não sabe, não respondeu, indeciso tem 20,5%. Ninguém, branco e nulo aparece com 8%. Outro tem 0,5%.

Quando perguntado em qual candidato não votaria em nenhuma hipótese, 29,8% dos eleitores de São Mateus responderam o nome do prefeito Daniel Santana. Logo depois vem Eneias e Carlinhos Lyrio, ambos com 15% de rejeição.

Mais abaixo aparecem Ferreira Júnior, com 9,3%; Nilis Castberg, com 9%; Laurinho Barbosa, com 8,5%; Hubistenyo Cajá, com 7%; Eliezer Nardoto, com 6,5%; Cida Negris, com 5,8%; e Dr. Mauro, com 5%. Rejeita todos tem 3,5%. Não rejeita nenhum fica com 16%. Não sabe, não respondeu tem 10,8%.

Na comparação da evolução dos candidatos, entre a pesquisa estimulada de São Mateus divulgada no dia 16 de outubro e o novo levantamento, o prefeito Daniel Santana subiu, de 33,5% para 34,8%. Enquanto isso, seu adversário mais próximo, Carlinhos Lyrio, foi de 13,5% para 19%. Na pesquisa espontânea, o prefeito foi de 29,3% para 34,5%, enquanto o candidato do Podemos e segundo colocado foi de 7,8% para 14,5%. A rejeição de Daniel também aumentou mais que a dos concorrentes. Enquanto a dele passou de 24,8% na primeira pesquisa para 29,8% agora, a rejeição de Eneias foi de 13% para 15%.

Na percepção de quem vai ganhar o pleito deste ano, 64% dos eleitores de São Mateus apostam no prefeito Daniel Santana. Em segundo vem Carlinhos Lyrio, com 9,5%, e Ferreira Júnior, com 8,3%. Na sequência aparecem Nilis Castberg, com 1,3%; Dr. Mauro, com 0,8%; Eneias, com 0,5%; Eliezer Nardoto, com 0,5%; e Laurinho Barbosa com 0,3%. Não sabe, não respondeu tem 15%.

A pesquisa foi realizada pela Futura para a Rede Vitória e contemplou 400 entrevistas, com margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. As entrevistas foram realizadas nos dias 3 e 4 de novembro de 2020, face a face com o eleitor respeitando as recomendações sanitárias das autoridades de saúde. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número ES-06487/2020.

(*Folha Vitória)