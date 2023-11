Eleição argentina: ‘Garantir uma transição ordenada’, diz Fernández

Divulgação/Casa Rosada Alberto Fernández é o atual presidente da Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernandéz, se pronunciou no X (antigo Twitter) sobre a vitória de Javier Milei na eleição presidencial deste domingo (19).

“O povo expressou a sua vontade. Milhões de argentinas e argentinos compareceram às urnas e definiram o destino do país para os próximos quatro anos. Sou um homem da democracia e não valorizo nada mais do que o veredicto do povo. Acredito que amanhã poderemos começar a trabalhar com Javier Milei para garantir uma transição ordenada”, escreveu.

Fernandéz ainda parabenizou Sergio Massa, opositor de Milei no pleito e ministro da Economia, pela campanha.

“Agradeço a Sergio Massa e Agustín Rossi pela campanha. Valorizo todo o trabalho que eles fizeram. Juntamente com a enorme força da militância, sua grande capacidade e amor pela pátria fizeram com que grande parte do país os acompanhasse.”

Soy un hombre de la democracia, y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada. — Alberto Fernández (@alferdez) November 19, 2023

















Quem é Javier Milei?

Reprodução: Flipar Javier Milei, o novo presidente da Argentina





Milei é economista e desempenha papel de deputado federal, tem 53 anos e não tem esposa. Durante a campanha, disse que sua irmã, Karina Milei, desempenhará o papel de primeira-dama.

As principais propostas de campanha de Milei são a dolarização da economia argentina, a redução dos gastos estatais e a privatização de empresas públicas.

Na última pesquisa, da Atlasintel, Milei registrava 52,1% contra 47,9% de Massa — com margem de erro de um ponto percentual. Ele tomará posse no dia 10 de dezembro.

Fonte: Internacional