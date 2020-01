Elefante persegue caminhão e arranca parte do veículo na Índia; assista

Um motorista de um caminhão viveu momentos de tensão enquanto era perseguido por um elefante . O episódio aconteceu no Parque Nacional de Nagarhole, localizado no sul da Índia . Segundo a revista India Today, ninguém se feriu durante o ataque.

Uma câmera que estava na parte traseira do caminhão registrou o momento em que o mamífero persegue o veículo. O vídeo tem 51 segundos e foi compartilhado por diversos usuários no Twitter . Confira:

Terrifying chase down y’day by angry Karnataka elephant, rips off truck bonnet with tusks ⁦ @jrendell ⁩ ⁦ @tunkuv ⁩ pic.twitter.com/TkffCMvGZw

— Michael Dwyer (@MikeDwyerMike) January 16, 2020