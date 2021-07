“Ele tem dona”, diz Mariana Polastreli assumindo romance com Eduardo Costa

Redação TV Foco Eduardo Costa, após ser pivô de separação, assume namoro com Mariana Polastreli

Mariana Polastreli e Eduardo Costa assumiram o romance! No final de semana, a influenciadora publicou nos stories do Instagram um vídeo colada ao cantor, que disse: “Oi gente, beleza? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Esse filtro não deixou minha boca meio estranha, não, amor?”, perguntou para Mariana.

“Está lindo! Fala que está lindo, gente? Está lindo, mas tem dona”, disse Mariana. “Estamos juntos… e Deus abençoe o fim de semana de vocês, que dê muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor. E que vocês continuem com muita saúde, viu?”, completa o cantor.

Você viu?

O relacionamento surge após polêmicas. O affair, revelado pelo colunista Leo Dias, começou após o atual ex-marido de Mariana contar que foi traído. Os dois, que tinham 15 anos de casamento, são pais de três filhos. Na época, ele disse que a influenciadora saiu de casa no dia 7 de junho, com o filho mais novo dizendo que iria para a mãe, o que não ocorreu.

“Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, explicou Eduardo.

“E logo que eu soube onde ela estava, entrei em contato com conselho tutelar e fui orientado a buscar o meu filho mais novo. Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH”, completou.

Mariana negou o affair com Eduardo Costa na época, dizendo que ele incentivou ela a voltar com o ex-marido. Eles estavam com a relação conturbada. A influenciadora negou abandonar os filhos também. “Conheço o Eduardo desde 2019, mas superficialmente, através de amigos em comum. Para você saber, nunca fui a um show dele. O Eduardo até me incentivou a voltar com o meu ex-marido, que agora o usou como pivô para a separação. Ele enlouqueceu. Ele criou toda essa história na cabeça dele. Não aceita que me perdeu”, disse.